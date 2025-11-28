Polizei SV überzeugt mit Mini-Kader

Beim Polizei SV ist man zusammengerückt, buchstäblich. Denn der Kader verkleinerte sich im Sommer deutlich, als acht Spieler, darunter Justin Kuhlen (zu TuRa Brüggen) und Magnus Lambertz (aktuell vereinslos) den Verein verließen. „Die Saisonplanung war schwierig, der Kader wurde erst spät fertig“, erklärt Trainer Erhan Kuralay, der aus privaten Gründen nicht so viel Zeit dafür aufwenden konnte. Dem gegenüber gab es nur zwei Neuzugänge: Die Cousins Ahmed und Naoufal El Aboussi vom Rheydter SV.

Während sich Naoufal noch in der Mannschaft „akklimatisieren“ muss, hat Ahmed im Mittelfeld beinahe jedes Spiel absolviert: „Er hat eingeschlagen wie eine Bombe“, ist Kuralay folglich zufrieden. Und nachdem auch Hüyesin Bayboga, Florian Langen (pausieren beide) und Adel Hanifa (Kreuzbandriss) ebenfalls ausfallen, müssen andere Spieler in die Bresche springen. Und die spielen eine bisher tolle Saison. Kapitän Marvin Küsters hat bereits 14 Torbeteiligungen in 13 Spielen gesammelt. „Überragend, was der abliefert“, findet der Coach

Jason Krüer hat in seiner zweiten Saison bereits jetzt mit zehn Toren mehr Treffer erzielt als in der Vorsaison (neun). Das trifft auch auf Elah Al Maghamseh zu und auch Tahsin Kalaf hat sich gesteigert. In der Verteidigung hat sich Soner Güven als „ekliger“ Gegenspieler, der dem Spiel Stabilität verleiht, etabliert. „Sie haben Verantwortung übernommen, sie spielen bestimmt 15 bis 20 Prozent besser als in der Vorsaison und haben mehr Bock“, lobt Kuralay und ist sicher: Einige der Leistungsträger würden bei jedem A-Ligisten eine herausragende Rolle spielen. Insgesamt ist die Mannschaft noch jünger als vergangenen Saison.

Nach einem schlechten Saisonstart mit zwei klaren Niederlagen gegen den Rheydter SV (0:3) und die SF Neersbroich (0:5) stabilisierte sich der PSV. Er blieb sechs Spiele ungeschlagen, bis es ein 1:6 beim VfB Korschenbroich gab. Ein herber Ausrutscher, bei dem der PSV aber auch mehr als einmal nicht mit den Schiedsrichterentscheidungen einverstanden war. In den vier Spielen seither ist der PSV erneut ungeschlagen, holte acht Punkte. Der Schlappe beim direkten Konkurrenten Neersbroic, stehen die Siege gegen die anderen Gegner auf Augenhöhe SV Otzenrath (2:1) und ASV Süchteln II (3:0) gegenüber.

Mit 22 Punkten liegt der PSV aktuell auf Platz drei und spielt um die Vizemeisterschaft hinter dem wohl schon enteilten RSV mit. „Da wächst was zusammen“, hofft Kuralay. „Wenn ich die Jungs spielen sehe, ist das schön von außen zu beobachten, es macht unglaublich viel Spaß. Sie haben stets passende Antworten, nehmen den Kampf an“, betont er. Während es auswärts noch nicht so gut läuft, ist man daheim eine Macht (zweitbestes Heimteam).

Da der Kader aber klein bleibt, hofft Kuralay noch auf Verstärkungen in der Winterpause, auch wenn der Verein „finanziell nicht auf Rosen gebettet sei“. Weitere Verletzungen ausgeschlossen prognostiziert Kuralay eine gute Rolle seiner Mannschaft auch in der Rückrunde. „Wir wollen uns in den Fokus spielen und auch in der Rückrunde Top five sein“, so der Trainer. Weiter geht es erst am 7. Dezember mit dem Topspiel beim Rheydter SV, dem ersten Rückrundenspiel für den PSV: „Das wird eine harte Partie, es muss an diesem Tag viel passen. Wir wollen versuchen, sie zu ärgern“, plant der Coach.