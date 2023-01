Polizei SV: Positive Wende auf den letzten Drücker Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Mit einem starken Hinrundenfinale hat es der PSV Mönchengladbach über den Strich geschafft.

Hätte man Erhan Kuralay Mitte November nach einer Bilanz gefragt, sie wäre womöglich sehr düster ausgefallen. Nur ein Punkt holte sein Team zuvor aus zehn Spielen, der PSV war mitten drin im Abstiegssog der A-Liga. Dann folgen jedoch zehn Punkte aus vier Spielen. Nun blickt der Trainer anders auf die erste Saisonhälfte.

So lief die Hinrunde

Im Sommer wagte der PSV nach dem hart erkämpften Klassenerhalt den großen Umbruch. Ein Dutzend Spieler verließ den Verein, ein Dutzend kam hinzu. In der Vorbereitung fand sich das neue Team dann erstaunlich gut und auch die ersten beiden Saisonspiele gegen GW Holt (3:2) und Fortuna (2:1) gewann der PSV. Es folgte jedoch der Bruch, ausgelöst durch mehrere schwere Verletzungen. Kapitän Steffen Ferfers riss sich bereits in der Vorbereitung das Kreuzband, es folgte ebenfalls ein Kreuzbandriss bei Marvin Küsters und ein Mittelfußbruch bei Florian Langen. „Wir hatten bewusst auf eine junge Mannschaft gesetzt – mit ein paar erfahrenden Spielern. Die sind uns dann aber alle weggebrochen. Damit war die junge Mannschaft überfordert“, sagt Kuralay und fügt an: „Die Mannschaft ist dann einer Serie von negativen Ergebnissen hinterhergelaufen.“ Zehn Spiele in Folge gab es keinen Sieg. Die Ergebniswende kam Mitte November beim 4:2-Erfolg gegen Viersen II, es folgten weitere Dreier gegen Hehn (3:1) und im Rückspiel gegen Fortuna (3:1) – alles direkte Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte. „In der Abwehr konnten wir in den Spielen endlich mit der gleichen Formation auflaufen. Da konnte man sehen, dass die Jungs eingespielter waren, kompakter und engmaschiger standen“, sagt Kuralay. Aktuell steht der PSV mit 17 Punkten auf Platz zwölf.

Das war gut

Kuralay führt die gelungene Integration der vielen neuen Spieler an. Zudem seien immer wieder A-Jugendliche in die erste Mannschaft eingeworfen worden. „Mit ihrem Schwung haben sie der ersten Mannschaft gutgetan“, sagt der Trainer, der ebenfalls die A-Jugend im Verein betreut. Und letztendlich freut es Kuralay auch, wie sich die Mannschaft aus dem Tal der Niederlagen herausgearbeitet hat: „Die Trainingsbeteiligung war immer hoch und die Jungs fleißig. Sie haben sich dafür nur lange nicht am Sonntag belohnt“, sagt Kuralay und fügt an: „Wir hatten zuvor jede Woche eine andere Mannschaft, erst gegen Ende fand sich ein Team. Die Abläufe wurden besser, auch die Körpersprache.“ Das gilt auch für die Offensive, in der sich der PSV in den vergangenen Spielen ein deutliches Plus an Torchancen herausspielte.

Das war nicht so gut