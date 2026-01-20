– Foto: Volkhard Patten

Polizei SV Oldenburg triumphiert bei der Frauen-Hallenmeisterschaft Verlinkte Inhalte GSG Cup Post SV Polizei SV

Die Frauen-Hallenmeisterschaft in Oldenburg 2026 hat gezeigt, warum Hallenfußball so packend sein kann: Spannung bis zur letzten Sekunde, intensive Zweikämpfe, präzise Abschlüsse und Emotionen, die von der Tribüne bis aufs Spielfeld spürbar waren. Am Ende setzte sich Polizei SV Oldenburg als verdienter Sieger durch und verteidigte seinen Ruf als eines der Top-Teams im Oldenburger Frauenfußball. Im Finale trafen Polizei SV Oldenburg und Post SV Oldenburg aufeinander – ein Duell zweier Mannschaften, das von Intensität und Leidenschaft geprägt war. Post SV hielt zunächst stark dagegen, doch Polizei SV Oldenburg zeigte ein beeindruckendes Zusammenspiel, kreative Offensivaktionen und eine stabile Defensive. Die Halle bebte, als Polizei SV die entscheidenden zwei Treffer erzielte und den Sieg perfekt machte. Spielerinnen fielen sich in die Arme, Trainer feierten ausgelassen, und die Fans auf den Rängen jubelten voller Begeisterung – der Lohn für eine Turnierleistung voller Einsatz und Teamgeist.

Bereits in der Vorrunde hatte Polizei SV Oldenburg überzeugt. Mit 13 erzielten Toren, 14 Punkten und ohne Gegentor dominierte das Team die Gruppenphase klar. Doch nicht nur der Sieger beeindruckte: Post SV Oldenburg, SV Eintracht Oldenburg, Krusenbuscher SV, TuS Eversten und VfB Oldenburg lieferten sich spannende Matches, kämpften bis zur letzten Minute und boten den Zuschauern Fußball voller Leidenschaft und Emotionen. Auch das Spiel um Platz drei wurde zu einem wahren Herzschlagfinale: SV Eintracht Oldenburg setzte sich nach einem packenden Elfmeterschießen mit 2:1 gegen Krusenbuscher SV durch. Die Spielerinnen hielten die Nerven, verwandelten präzise und feierten den hart erkämpften dritten Platz – Momente, die Spielerinnen, Trainer und Zuschauer gleichermaßen noch lange in Erinnerung bleiben werden.