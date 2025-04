Polizei SV Mönchengladbach mit dem Rücken zur Wand

Eigentlich würde man den Polizei SV Mönchengladbach angesichts seines Abschneidens in den A-Liga-Spielzeiten der vergangenen Jahre in dieser Saison höher platziert erwarten. Doch die Sieglos-Serie in diesem Kalenderjahr ließ den PSV jetzt bis auf Platz zehn fallen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt somit nur einen Zähler. Das Team von Trainer Erhan Kuralay steht vor dem nächsten Spieltag also unter Erfolgsdruck. Gegen Schlusslicht Rot-Weiß Venn muss ein Dreier her, ansonsten würde der schlechteste Fall eintreten: der PSV fiele auf einen Abstiegsplatz.