Polizei SV Mönchengladbach: „Die Liga wird brutal schwer"

Der Polizei SV Mönchengladbach möchte in der A-Liga bestehen. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Weniger als zwei Wochen sind es noch, bis es für den Polizei SV Mönchengladbach in die neue Spielzeit geht. Auf dem Programm steht in der Saison 2026/27 wieder der Alltag in der Kreisliga A. Beim Polizei SV war die Stimmung nach dem Saisonende im Juni aber eher gedrückt.

Nachdem die Mannschaft nach der Hinrunde auf Platz drei lag und sich in guter Form befand und bei der Hallenstadtmeisterschaft sogar bis in die Endrunde einzog, wähnte man sich auf der sportlichen Sonnenseite. Doch die Rückrunde geriet zum Misserfolg, nur drei Siege und Platz zwölf in der Rückrundentabelle bedeuten Platz neun in der Endabrechnung. Man habe gespielt wie ein Absteiger, erklärt PSV-Trainer Erhan Kuralay.

Zumindest kann der PSV mit Blick auf die neue Saison, die am 16. August mit dem Heimspiel gegen den SV Lürrip startet, mit Kontinuität punkten. Die Mannschaft bleibt weitgehend zusammen. Furkan Güven hat aktuell noch mit einem Muskelfaserriss zu tun.

Saher und Tahsin Kalaf, auch Maanon Nayagam sind einige derjenigen, die in der Vorbereitung von ihren Verletzungen zurückkehrten. Christian Schombert hört gesundheitlich bedingt mit dem Fußball auf, auch Oday Kayrouz hat den Verein verlassen. Nick Schaub wechselt zum Rheydter SV und Soner Güven läuft künftig für die DJK Giesenkirchen auf. Mit Devran und Baran Özekinci wechselt ein junges Bruderpaar vom RSV her.

Und Abdulrahman Hanifa kehrt vom 1. FC Mönchengladbach zum PSV zurück: „Wir sind froh darüber, er wird uns auf der Außenverteidigerposition helfen“, sagt Kuralay. Bis auf einige erfahrene Spieler setzt der PSV also erneut auf eine junge und noch entwicklungsfähige Mannschaft. Auf die neue Kreisliga, unter anderem mit 1. FC Viersen, Türkiyemspor und 1. FC Mönchengladbach schaut der Trainer nicht gerade mit Wohlwollen: „Die Liga wird brutal schwer. Je nach Auftaktprogramm kann man auch da unten reinrutschen.“

Kuralays Sorge hat Gründe, wenn man auf die vergangene Saison blickt, die nicht im Sinne des Vereins lief: Durch eine lange Verletztenmisere und zusätzliche Gelb- und Rotsperren fehlten der Mannschaft zwischenzeitlich sechs bis zehn Leute. „Kevin Michel hatte einen Kreuzbandriss, Tahsin Kalaf hatte in der Vorbereitung eine Einblutung im Knie.

Dazu kamen Schulterverletzungen und Außenbandrisse, sodass in allen Mannschaftsteilen minimum zwei Leute fehlten“, so der Trainer. Das habe Spuren hinterlassen, zumal auch die Reserve und die A-Jugend keine funktionierende Struktur hatten, Erstere stand im Winter sogar kurz vor dem Kollaps und quälte sich mit zu wenigen Akteuren durch die Rückrunde.

Kritik an der Transferpolitik

Auch Kuralay habe während der Saison bei Spielen seines Teams mit dem Spielermangel gehadert. Vom Verein fühle er sich zu wenig unterstützt: „Ich habe dem Verein gesagt: Wir müssen in der Breite zulegen. Das ist nicht passiert, was schade ist. Das ist kein gutes Zeichen für die Zukunft“, klagt er.

Und er führt weiter aus: „Wir haben keine klare Linie, die A-Jugend-Spieler zu integrieren“, sagt er. Über mehrere Jahre habe der Verein Dutzende A-Jugendliche verloren. Die A-Junioren hätten zu wenig Möglichkeit, bei den Senioren reinzuschnuppern, so bliebe der Durchlauf nach oben sehr gering.

Doch auch Positives bleibt aus dieser Saison hängen: Die Mannschaft habe trotz ausbleibender Ergebnisse an einem Strang gezogen, was der Trainer wohlwollend kommentiert: „Dass die Jungs trotz dieser Rückrunde, alles richtig einordnen und zusammenhalten ist ein positiver Punkt. Und dass auch zwischen Trainer und Mannschaft ein gutes Verhältnis war, da kann der Verein stolz drauf sein.“

Spieler der Hinrunde sei Kapitän Marvin Küsters gewesen, sagt Kuralay: „In der Rückrunde kann ich aber keinen hervorheben.“ Bis auf einen: Rückkehrer Justin Kuhlen versuchte sich in der Rückrunde nach seinem Schlaganfall in den Fußball-Alltag zurückzukämpfen. Elf Spiele absolvierte er, acht Mal reichte es für die Startelf, zwei Mal über 90 Minuten.

Keine Tore, aber dafür vier Assists gelangen ihm. Er sei noch nicht ganz der alte, vielleicht sei das Comeback zu früh gekommen, aber es sei zu würdigen, dass er sich „aufgrund seiner Vorerkrankungen in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, so sein Trainer. Kuhlen ist diese Saison wieder im Kader, wird immer fitter und will an alte Zeiten anknüpfen.