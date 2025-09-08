Polizei SV mit Befreiungsschlag, Red Stars und Hehn noch ohne Punkte

Die Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen bot am vierten Spieltag einiges am Spannung an. Während der Polizei SV Mönchengladbach seinen ersten Dreier holte, bleiben DJK Hehn und die Red Stars Mönchengladbach weiterhin ohne Zähler. Das war der vierte Spieltag:
Der Start in die neue Spielzeit war alles andere als gelungen für den Polizei SV. So holten die Gladbacher keinen Punkt aus den ersten beiden Partien. Hinzu kam, dass der SV nicht ein eigenes Tor auf dem Konto hatte. Dies änderte sich allerdings am vierten Spieltag. Gegen den bis dahin noch ungeschlagenen TuS Liedberg zeigte Polizei ein anderes Gesicht. Mit 4:2 besiegten die Gladbacher die Liedberger und holten somit die ersten Zähler der neuen Saison. Elah Al Maghamseh und Tahsin Kalaf überragten derweil mit einem Doppelpack und bescherten ihrem Verein somit neue Hoffnung. Während der SV nun also den ersten Triumph feierte, musste Liedberg die erste Pflichtspielniederlage der aktuellen Spielzeit hinnehmen.
Der Absteiger, Red Stars Mönchengladbach, kassierte im Spiel gegen den VfB Korschenbroich die vierte Niederlage im vierten Liga-Duell. Somit stehen die Rot-Weißen weiterhin mit null Punkten auf dem letzten Rang der Tabelle. Dabei ging der Tabellenletzte sogar in der 16. Minute in Führung, kassierte jedoch nur eine Minute später den Ausgleich. Auf einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand hatten die Gladbacher auch eine direkte Antwort. Schlussendlich reichte es allerdings nicht für einen Punktgewinn. Für die Red Stars wird es immer düsterer im Tabellenkeller, während der VfB mit sieben Zählern einen gelungenen Saisonstart feiern kann.
Nachdem der ASV Süchteln II am dritten Spieltag die Tabellenspitze an die SpVg Odenkirchen II verlor, holte sich die Zweitvertretung des Landesligisten den ersten Platz durch einen 3:1-Sieg beim SV Schelsen zurück. In einem lange umkämpften Duell sorgte Matthias Bertges schlussendlich spät für die Entscheidung (86.). Zudem traf wieder einmal Torjäger und Zugang Niklas Reimelt, der nun schon bei fünf Saisontreffern steht. Der ASV grüßt, auch durch ihn, nun wieder von dem ersten Rang aus. Der SV bleibt derweil ohne einen Dreier und steht mit nur einem Zähler knapp über den Abstiegsplätzen.
Die restlichen Ergebnisse des vierten Spieltags:
SC Rheindahlen – Sportfreunde Neuwerk II 3:3
SC Rheindahlen: Danny Gosemärker, Kay Hübner, Jephte Chibalonza Kwanza (53. Ousmane Thiao), Miracle Mangaya Mongengo (63. Manuel Gottuso), Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, David Hennig, Murat Tam, Lucas Scelza, Selami Nergiz (63. Tim Kiak) - Trainer: Hasan Er - Trainer: Michael von Amelen
Sportfreunde Neuwerk II: Johannes Aldenhoff, Maximilian Haupts, Florian Haupts, Marcel Bosbach, Jan Spürkmann (45. Fabio Leonardo Nüchel), Alexander Dreilich, Christopher Hermes (45. Noah Boecker), Lucas Lingen, Robin Beckers (45. Luca Elias Rukes), Fabian Krah, Tim Güth - Trainer: Holger Rütten - Trainer: Patrick Kevin Scheulen
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Tim Güth (15.), 1:1 Emre Türkmen (16.), 2:1 Miracle Mangaya Mongengo (26.), 3:1 Miracle Mangaya Mongengo (29.), 3:2 Tim Güth (55. Foulelfmeter), 3:3 Tim Güth (81. Handelfmeter)
Rheydter SV – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 4:1
Rheydter SV: Leon Vosen, Onur Altuntac, Vitali Kwitko (73. Baris Ibrahim Dalbun), Nils Schleszies, Kevin Adrovic, Aleksandar Milenovic (72. Erti Mucolli), Durukan Celik, Matthis Zaum (73. Valon Bajraktari), Mats Schleszies (67. Nikita Maul), Melih Karakas, Florian Vitia (73. Mohamedyasine Belhamri) - Trainer: Karsten Waniek - Trainer: Arian Gerguri
FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Kevin Schwiers (25. Fabio Meaggia), Dominik Pascal Stephany, Albion Hajra, Daniel Hampel, Rick Voß, Jonas Peltzer, Pasqual König (61. Christian Engels), Leonit Ala (46. Luca Noel Doneth), Fabio Meaggia, Cristiano Luis Dos Santos Miguel (70. Prince Assibey Mensah), Albin Cekic - Trainer: Levi Schmitz - Trainer: Mark Endemann - Trainer: Carlos Miguel - Trainer: Dennis Doneth
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Florian Vitia (34. Foulelfmeter), 2:0 Mats Schleszies (64.), 3:0 Mats Schleszies (66.), 4:0 Aleksandar Milenovic (68.), 4:1 Fabio Meaggia (80.)
SpVg Odenkirchen II – SV 1909 Otzenrath 2:2
SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Yannik Topüth (60. Devid Yalda), Tim van Luyk, Kelvin Tibu Sarfo, Felix Zimmermann, Kevin Volkholz (67. Andre Garcia), Kevin Yaramis (46. Michael Nelißen), Dominik Lichtschlag, Tobias Kamper, Daniel Halm (90. Luis Virkus), Thomas Fialkowski - Trainer: Markus Anders
SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Dominik Strauch, Hakan Karamermer (46. Paul Gross), Laurens Padberg, Nils Ceglarek, Andre Jakuszeit, Merlin Padberg, Jan-Hendrik Schmitz (75. Martin Naubert), Tim Reinartz, Henrik Wirtz (65. Ilker Özkan), Arian Tolaj - Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Jan-Hendrik Schmitz (10.), 1:1 Tobias Kamper (51.), 2:1 Dominik Lichtschlag (66.), 2:2 Arian Tolaj (73.)
TuS Liedberg – Polizei SV Mönchengladbach 2:4
TuS Liedberg: Tim Vonderbank, Tobias Lysson (80. Dominic Wallrath), David Wilms, Tom Fuhrmann (80. Patrick Waclawowicz), Kubilay Serin, Sinan Kleine (56. Jan Alexander Luig), David Maaßen, Muhamet Azirovic, Thomas Gründig (56. Jannik Hanfland), Claudio Fernandes (80. Henri Cremer), Marc Neues - Trainer: Fabian Vitz
Polizei SV Mönchengladbach: Sergen Er, Oday Kayrouz, Furkan Güven (80. Florian Langen) (87. Ahmed El Aboussi), Ebrahem Ahmed, Soner Güven, Marvin Küsters, Erhan Can Kuralay, Deniz Timur Demiray, Tahsin Kalaf, Faisal Mirzada (87. Ebrahem Ahmed), Jason Krüer (85. Gianluca Curti) - Trainer: Erhan Kuralay
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 42
Tore: 0:1 Tahsin Kalaf (32.), 0:2 Elah Al Maghamseh (53.), 1:2 Marc Neues (60. Foulelfmeter), 1:3 Tahsin Kalaf (62.), 1:4 Elah Al Maghamseh (77.), 2:4 Marc Neues (87.)
Sportfreunde Neersbroich – DJK Hehn 5:1
Sportfreunde Neersbroich: Dominik Hippler, Sebastian Heymanns, Robin Jungbluth, Tim Grümmer, Felix Klomp, Nicolas Puhe, Christopher Link, Nikolas Bergs, Marco Glogau, Nico Krätschmer, Jonas Hintsches - Trainer: Oliver Glogau
DJK Hehn: Henry Bradler, Julian Brockmann, Gabriel Herrmann, Nico Klerx, Fabian Hentrup, Noah Wilms, Patrick Theveßen, Moritz Gross, Riad Ainouz, Karim Alazzeh - Trainer: Torsten Müller - Trainer: Hendrik Schotten - Trainer: Holger Brockmann
Schiedsrichter: Robin Nilgen (Jüchen)
Tore: 1:0 Christopher Link (4.), 2:0 Christopher Link (7.), 2:1 Fabian Hentrup (33.), 3:1 Marco Glogau (60.), 4:1 Jonas Hintsches (64.), 5:1 Christopher Link (87.)
Besondere Vorkommnisse: Patrick Theveßen (DJK Hehn) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (0.).
SV Schelsen – ASV Einigkeit Süchteln II 1:3
SV Schelsen: Tim Noever, Michael Prigge, David Ringel, Sven Heister (66. Sebastian Gerhard Selke), Lucas Jansen, Tayler Helm, Luka Tanaskovic, Jeremy Beckers (76. Luis Enrique Thomas), Dominic Müller (87. Artem Skriahin), Gian-Luca Jordans, Yehor Kachan (76. Dirk Götz) - Trainer: Dominic Schiffer
ASV Einigkeit Süchteln II: Jan Pitz, Anthony Kreft (90. Lion Lambertz), Rohan Hirsch, Aaron Kliewer (66. Fynn Brocker), Björn Fruhen (76. Ben Luca Müller), Noe Hirsch, Flondrit Atipi, Joe Recker (81. Nils Wüsten), Jan Schouren, Niklas Reimelt, Adrian Golub (61. Matthias Bertges) - Trainer: Julian Glöckner - Trainer: Marvin Hermes
Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 Aaron Kliewer (31.), 0:2 Niklas Reimelt (37.), 1:2 Luka Tanaskovic (45.+1), 1:3 Matthias Bertges (86.)
Red Stars Mönchengladbach – VfB Korschenbroich 2:4
Red Stars Mönchengladbach: - Trainer: Serhii Tsoi - Trainer: Ilja Lichtenwald
VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Thomas Sachpazidis, Alvis Zejnaj (75. Muhammed Mikail Özer), Simon Lierz (46. Florim Redzepi), Anastasios Koutras, Philip Schmitz (61. Luan Kurhasku), Elias Amani, Kyriakos Koutras (79. Mohammad Qaseem Ansari), Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps
Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 61
Tore: 1:1 Kyriakos Koutras (17.), 1:2 Elias Amani (22.), 2:3 Luca Kindervatter (46.), 2:4 Luan Kurhasku (68.)
Das sind die kommenden Spieltage:
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Hehn - Liedberg
So., 14.09.25 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Schelsen
So., 14.09.25 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Red Stars MG
So., 14.09.25 15:00 Uhr Wickrathhahn - SV Otzenrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr Korschenbr. - Odenkirchen II
So., 14.09.25 15:30 Uhr Polizei SV - Rheindahlen
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr Rheindahlen - DJK Hehn
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr Odenkirchen II - ASV Süchteln II
Sa., 20.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - Polizei SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr Neersbroich - Rheydter SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Otzenrath - Korschenbr.
So., 21.09.25 15:15 Uhr Red Stars MG - SF Neuwerk II