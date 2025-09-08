Polizei SV mit Befreiungsschlag, Red Stars und Hehn noch ohne Punkte

Die Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen bot am vierten Spieltag einiges am Spannung an. Während der Polizei SV Mönchengladbach seinen ersten Dreier holte, bleiben DJK Hehn und die Red Stars Mönchengladbach weiterhin ohne Zähler. Das war der vierte Spieltag:

Der Start in die neue Spielzeit war alles andere als gelungen für den Polizei SV. So holten die Gladbacher keinen Punkt aus den ersten beiden Partien. Hinzu kam, dass der SV nicht ein eigenes Tor auf dem Konto hatte. Dies änderte sich allerdings am vierten Spieltag. Gegen den bis dahin noch ungeschlagenen TuS Liedberg zeigte Polizei ein anderes Gesicht. Mit 4:2 besiegten die Gladbacher die Liedberger und holten somit die ersten Zähler der neuen Saison. Elah Al Maghamseh und Tahsin Kalaf überragten derweil mit einem Doppelpack und bescherten ihrem Verein somit neue Hoffnung. Während der SV nun also den ersten Triumph feierte, musste Liedberg die erste Pflichtspielniederlage der aktuellen Spielzeit hinnehmen.

Der Absteiger, Red Stars Mönchengladbach, kassierte im Spiel gegen den VfB Korschenbroich die vierte Niederlage im vierten Liga-Duell. Somit stehen die Rot-Weißen weiterhin mit null Punkten auf dem letzten Rang der Tabelle. Dabei ging der Tabellenletzte sogar in der 16. Minute in Führung, kassierte jedoch nur eine Minute später den Ausgleich. Auf einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand hatten die Gladbacher auch eine direkte Antwort. Schlussendlich reichte es allerdings nicht für einen Punktgewinn. Für die Red Stars wird es immer düsterer im Tabellenkeller, während der VfB mit sieben Zählern einen gelungenen Saisonstart feiern kann.

Süchteln II erobert die Spitze zurück

Nachdem der ASV Süchteln II am dritten Spieltag die Tabellenspitze an die SpVg Odenkirchen II verlor, holte sich die Zweitvertretung des Landesligisten den ersten Platz durch einen 3:1-Sieg beim SV Schelsen zurück. In einem lange umkämpften Duell sorgte Matthias Bertges schlussendlich spät für die Entscheidung (86.). Zudem traf wieder einmal Torjäger und Zugang Niklas Reimelt, der nun schon bei fünf Saisontreffern steht. Der ASV grüßt, auch durch ihn, nun wieder von dem ersten Rang aus. Der SV bleibt derweil ohne einen Dreier und steht mit nur einem Zähler knapp über den Abstiegsplätzen.