Polizei SV lädt zum Budenzauber

Oldenburg – Fußballfans dürfen sich im Januar 2026 auf ein echtes Highlight im regionalen Sportkalender freuen: Die Oldenburger Stadtmeisterschaften 2026 stehen an und versprechen an mehreren Tagen hochklassigen Hallenfußball für alle Altersklassen.

Veranstalter der Hallenmeisterschaften Oldenburg 2026 ist der Polizei SV Oldenburg. Der Verein richtet das traditionsreiche Turnier bereits seit vielen Jahren aus und hat sich dabei als zuverlässiger und erfahrener Organisator etabliert.

Mit großem ehrenamtlichem Engagement sorgt der Polizei SV Oldenburg für eine professionelle Durchführung der Veranstaltung – von der Turnierorganisation über die Spielpläne bis hin zur Betreuung der teilnehmenden Mannschaften und Schiedsrichter. Die Hallenmeisterschaften sind dadurch zu einem festen Bestandteil des regionalen Fußballkalenders geworden und genießen bei Vereinen und Zuschauern gleichermaßen hohe Anerkennung.

🏆 Freitag, 16. Januar 2026

GSG Cup der Herren Ü32

Zum Auftakt kämpfen die erfahrenen Routiniers um den Titel. Besonders im Fokus steht dabei der Titelverteidiger FC Medya Oldenburg, der auch in diesem Jahr wieder zu den Topfavoriten zählt. Erfahrung, Spielintelligenz und Leidenschaft garantieren intensive und technisch anspruchsvolle Spiele.

👉 Turnierauftakt Ü32: Das erste Spiel bestreiten der FC Medya Oldenburg Ü32 und der Post SV Ü32.

🏆 Samstag & Sonntag, 17. / 18. Januar 2026

KFC Cup der Herren

Das sportliche Highlight des Wochenendes: Beim Herren-Turnier trifft die regionale Fußball-Elite aufeinander.

Mit dabei ist auch der amtierende Hallenmeister GVO Oldenburg, der seinen Titel verteidigen möchte. Die Zuschauer dürfen sich auf schnelle Spiele, emotionale Derbys und echte Budenzauber-Momente freuen.

👉 Turnierauftakt Herren: Das erste Spiel bestreiten am Samstag, 17. Januar 2026, um 9:00 Uhr der Post SV und der TuS Eversten.

🏆 Montag, 19. Januar 2026

GSG Cup der Frauen

Den Abschluss bilden die Frauenmannschaften der Region. Hier stehen Tempo, Technik und Leidenschaft im Mittelpunkt. Wer sich 2026 zur Hallenmeisterin krönt, wird sich in spannenden und umkämpften Partien entscheiden.

👉 Turnierauftakt Frauen: Das erste Spiel beginnt um 18:30 Uhr mit der Begegnung Krusenbuscher SV vs. SG Schwarz-Weiß Oldenburg.

⚽ Ein Fußballfest für die ganze Region

Die Hallenmeisterschaften Oldenburg stehen traditionell für:

volle Ränge

mitreißende Stimmung

fairen Wettbewerb

und hochklassigen Hallenfußball

Vier Tage. Drei Wettbewerbe. Ein Ziel: Hallenmeister Oldenburg 2026.