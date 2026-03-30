Polizei-SV Freiburg bricht in der Schlussphase ein

Eugen Beck, Trainer des Polizei-SV Freiburg, kassiert im Stadtderby beim PTSV Jahn eine unglückliche 4:6-Niederlage. – Foto: Daniel Thoma

Torreich ging es zu im Freiburger Stadtderby der Kreisliga A, Staffel II: Der Polizei-SV (PSV) lag beim PTSV Jahn zweimal mit zwei Toren vorn, unterlag am Ende aber mit 4:6.

"Wir haben anfangs richtig gut gespielt", stellte PSV-Trainer Eugen Beck fest. Simon Pins Yanez stellte zwischenzeitlich sogar auf 4:1 für die Gäste aus dem Stadtteil St. Georgen, doch der Schiedsrichter sah ein Foulspiel und gab den Treffer nicht. "Durch die Rote Karte ist dann das ganze Spiel gekippt", sagte Beck. Mehr dazu im Bz-Plus-Artikel.