Polizei, Ordner, Ehrenamtliche – es läuft schon gut beim VfB 03

Gute Leistung von Hilden. – Foto: IMAGO / Eibner

Der Auftrieb auf der Sportanlage am Bandsbusch war am Samstag gewaltig, denn der Auftakt des VfB 03 Hilden in der Regionalliga West lockte viele Fußballfans ins Stadion. Dabei war auch die Polizeipräsenz groß, doch das lag mehr am Gegner 1. FC Bocholt, weil der Klub beim Verband zur Gelb-Kategorie zählt, die weitreichendere Maßnahmen der Sicherheitsbehörden erfordert.

Von Randale war an diesem Tag jedoch keine Spur zu sehen. Vielmehr blieb - bei aller sportlichen Rivalität - die Atmosphäre auf beiden Seiten entspannt. Da machte es auch nichts, dass einige Bocholter überraschend beim Online-Verkauf Plätze auf der Tribüne erstanden hatten. Letztlich aber war das kein Problem. „Wir haben den linken Bereich abgesperrt und noch zwei Ordner dazugestellt“, berichtete Daniel Wittke.

Insgesamt zog Wittke ein positives Fazit: „Wir waren wirklich gut vorbereitet - da haben unsere Erfahrungen mit den Spielen gegen Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf geholfen. Die Abläufe waren gut, jeder war pünktlich am Platz.“ Zufrieden zeigten sich auch die Bocholter Fans, die den Gastgebern - trotz einiger kritischer Worte zum Catering im Gästebereich - Anlaufschwierigkeiten gerne zugestanden. Das zeigte: Der VfB 03 ist in der Regionalliga willkommen.

Für die Zukunft kündigte der Vorsitzende des VfB 03 an, im Gespräch mit den Fanbeauftragten der einzelnen Vereine auf die Trennung der Zuschauerbereiche im Vorfeld noch einmal deutlicher hinzuweisen.

Weniger zufrieden war ein Nachbar des Bandsbusch-Stadions. „Als Anwohner der Straße Breddert“ nannte er das erste Heimspiel des VfB 03 „eine einzige Katastrophe“ und führte aus: „Autos, die den Anwohnern die Parkplätze blockieren, und dann wird mir die Einfahrt zu meinem Wohnsitz verweigert. Ich hoffe, das wird in Zukunft besser geregelt. Ich bin mal gespannt.“

Zumindest schimmerte da etwas Zuversicht durch. „Ein paar kleinere Probleme gibt es immer, aber dafür, dass es das erste Spiel war, lief es gut“, stellte Wittke fest, merkte aber zugleich an: „Diese Straße haben wir gar nicht abgesperrt.“ Rund 45 ehrenamtliche Helfer des VfB 03 waren übrigens am Samstag im Einsatz, dazu ein professioneller Sicherheitsdienst.

Tickets sollen früher abgeholt werden

Wittke äußerte im Gespräch mit unserer Redaktion auch einige Wünsche. „Wir haben 300 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Es wäre schön, wenn die Leute die nicht erst im Stadion, sondern schon früher abholen. So haben sich an den Kassen lange Schlangen gebildet“, erzählte der VfB 03-Vorsitzende. Für die Zukunft plant der Verein, die Eintrittskarten am Spieltag auch im „Knacks Büdchen“ am Lindenplatz zum Kauf anzubieten und so den Andrang etwas zu entzerren.

Die Tribüne mit 400 für die Fans zur Verfügung stehenden Sitzplätzen war beim Heimauftakt sogar ausverkauft. „Wir haben einige Leute enttäuschen müssen, die vor Ort noch Karten kaufen wollten. Das wird in Zukunft noch öfter passieren“, erklärte Wittke. 240 Dauerkarten - Sitz- und Stehplätze - gingen im Vorfeld über die Bühne. „Das ist deutlich mehr als der Zuschauerschnitt, den wir in der Oberliga hatten und so in Ordnung“, betonte er.