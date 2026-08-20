Polizei ermittelt nach Tumulten beim Lübecker Derby

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Nach dem 2:3 des Türkischen SV Lübeck (TSV 1982 Lübeck) gegen den FC Dornbreite Lübeck in der Landesliga Holstein eskaliert die Situation am Kasernenbrink. Nach Angaben der Polizei soll der Schiedsrichter von einem Zuschauer bespuckt und geschubst, ein Spieler getreten worden sein. Mehrere Zuschauer liefen auf den Platz, der Unparteiische suchte Schutz in einer Kabine. Die Polizei ermittelt – der TSV kündigt Konsequenzen an.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei die Stimmung während des Landesliga-Derbys bereits angespannt gewesen. Nach dem Schlusspfiff liefen demnach mehrere Zuschauer auf das Spielfeld. In diesem Zusammenhang soll der 27 Jahre alte Schiedsrichter von einem Zuschauer geschubst und bespuckt worden sein. Der Unparteiische suchte anschließend Schutz in einer Umkleidekabine. Zudem soll ein 22 Jahre alter Spieler nach dem Abpfiff körperlich angegangen worden sein.

Das Ergebnis rückte innerhalb weniger Minuten vollständig in den Hintergrund. Nach dem 3:2-Sieg des FC Dornbreite Lübeck beim Türkischen SV Lübeck kam es am Mittwochabend auf der Sportanlage am Kasernenbrink zu tumultartigen Szenen. Mehrere Zuschauer liefen nach dem Abpfiff auf den Platz, wenig später rückte die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen an. Inzwischen ermittelt das 2. Polizeirevier Lübeck wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Damit liegt inzwischen erstmals eine offizielle Darstellung der Ereignisse vor. Fest steht nach Angaben der Polizei, dass mehrere Zuschauer den Platz betraten und der Schiedsrichter in einer Kabine Schutz suchte. Ob und wie sich die einzelnen Vorwürfe genau zugetragen haben und wer daran beteiligt war, ist dagegen Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen 21.35 Uhr wurden laut Polizei mehrere Funkstreifenwagen in die Waisenallee zu der Sportanlage alarmiert. Bei der ersten Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten einen 56 Jahre alten tatverdächtigen Lübecker fest. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Das 2. Polizeirevier Lübeck wertet dabei auch Videomaterial aus und sucht weitere Zeugen, die das Geschehen am Mittwochabend beobachtet haben.

Videos der Szenen kursierten bereits wenige Stunden nach dem Spiel in den sozialen Netzwerken. HL-SPORTS hatte am Donnerstagmorgen ebenfalls über eine Eskalation nach dem Abpfiff berichtet und erklärt, dass der Redaktion Videomaterial vorliege. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bekannt, dass die Polizei auf der Sportanlage im Einsatz gewesen war.

Dornbreites Trainer machte nach dem Abpfiff keine näheren Angaben: „Zu etwaigen Vorkommnissen nach dem Spiel äußere ich mich jetzt nicht weiter. Das wird sicherlich sauber aufgeklärt werden.“ Der Türkische SV Lübeck reagierte am Donnerstag mit einer ausführlichen Stellungnahme. Der Verein distanzierte sich darin „klar und unmissverständlich von jeder Form von Gewalt“. Aggressionen und körperliche Auseinandersetzungen hätten auf einem Fußballplatz nichts verloren.

Der zweite Vorsitzende Ismail Öztürk kündigte eine vollständige interne Aufarbeitung an. Alle Beteiligten müssten unabhängig von ihrer Verbindung zum Verein mit Konsequenzen rechnen. Auch Hausverbote für Personen, die sich an den Tumulten beteiligt haben, schließt der TSV ausdrücklich nicht aus.

Der Verein entschuldigte sich zudem bei Zuschauern, Familien und Gästen für die entstandenen Bilder. „Fußball verbindet. Gewalt trennt“, fasste Öztürk die Haltung des Vereins zusammen.

Eine besondere Rolle bei der weiteren Aufarbeitung kommt auch dem SC Rapid Lübeck zu. Der Verein ist Betreiber der Sportanlage am Kasernenbrink und stellt dem Türkischen SV den Platz derzeit für das Training und die Heimspiele seiner ersten Mannschaft zur Verfügung.

Rapid zeigte sich in einer eigenen Stellungnahme „erschrocken und mit großer Bestürzung“. Nach dem Kenntnisstand des Vereins seien Spieler beider Mannschaften sowie Zuschauer, Auswechselspieler und teilweise Trainer und Offizielle in die tumultartigen Szenen involviert gewesen. Diese Darstellung geht über die bislang veröffentlichten Erkenntnisse der Polizei hinaus. Wer tatsächlich an welchen Handlungen beteiligt war, müssen deshalb die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der SC Rapid kündigte an, die verfügbaren Informationen auszuwerten. Als Betreiber der Anlage behält sich der Verein zudem weitere Konsequenzen im Rahmen seines Hausrechts am Kasernenbrink vor.

Sportlich hatte das Lübecker Stadtduell zuvor einiges geboten. Julian Albrecht brachte den FC Dornbreite in der 42. Minute in Führung. Unmittelbar nach der Pause glich Mehmet Aynaci für den TSV aus, ehe Henrik Sirmais in der 48. Minute und erneut Albrecht in der 50. Minute innerhalb kürzester Zeit auf 3:1 für die Gäste stellten.

Ugur Dagli brachte den Türkischen SV in der 77. Minute noch einmal auf 2:3 heran. Zum Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Für den FC Dornbreite bedeutete der Erfolg den ersten Saisonsieg.

Doch schon wenige Minuten nach dem Schlusspfiff spielte das sportliche Ergebnis nur noch eine Nebenrolle. Im Mittelpunkt stehen nun die Ermittlungen der Polizei und die Frage, welche sportrechtlichen und vereinsinternen Konsequenzen aus den Vorfällen folgen.

Türkischer SV Lübeck – FC Dornbreite Lübeck 2:3

Türkischer SV Lübeck: Mustafa Bayirci, Mehmet Aynaci, Hayri Akcasu, Enes Dagli, Sergen Tarim, Rafique Dwaah, Eray Korkmaz, Efe Emrah Gökgöz (52. Ali Osman Karatas), Ali Taha (56. Ugur Dagli), Abdullah Abou Rashed, Furkan Kalfa - Trainer: Serkan Rinal

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Simon Leu, Fynn Auschra, Marc Hinze, Jano Göllner, Julian Albrecht, Henrik Sirmais (91. Lennart Herrmann), Michael Meier, Jan-Ole Benthien, Gianluca Messina, Kevin Hermann - Trainer: Denny Skwierczynski

Schiedsrichter: Khaled El-Rifai (Lübeck)

Tore: 0:1 Julian Albrecht (42.), 1:1 Mehmet Aynaci (46.), 1:2 Henrik Sirmais (48.), 1:3 Julian Albrecht (50.), 2:3 Ugur Dagli (77.)