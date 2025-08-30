Polizei-Einsatz nach Spielabbruch in Friedewald

Das Kreisoberliga-Spiel zwischen der SG Friedewald/Ausbach und dem FSV Hohe Luft ist am Freitagabend in der 86. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Wie die HNA berichtete, eskalierte die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen einen Gästespieler, woraufhin es zu Schlägen und Rudelbildungen kam.

Bis dahin war es ein unspektakuläres Spiel mit wenigen Chancen. Die Gäste gingen durch Leon Endrisch in Führung (75.), ehe Friedewalds Leon Langhans nur wenige Minuten später mit einem Freistoß ausglich (82.). Doch kurz vor Schluss kippte die Stimmung: Nach einem Foulpfiff für Hohe Luft vor dem Friedewalder Strafraum zeigte Schiedsrichter Johannes Jonas Belosicky die Gelb-Rote Karte. Daraufhin verloren mehrere Spieler die Fassung – es kam zu Schubsereien und Schlägen.

Während Friedewald angab, von Gegenspielern bespuckt worden zu sein, verließen die Gäste nach dem Abbruch fluchtartig das Gelände. Zuvor soll es in ihrer Kabine zu erheblichen Beschädigungen gekommen sein. Ein Stehtisch sei zu Bruch gegangen, Fliesen im Eingangsbereich beschädigt worden, zudem habe sich ein rund 30 Zentimeter breiter Riss in der Estrichwand gezeigt – offenbar durch einen Tritt verursacht.

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung auf. Zudem wurden Schäden in der Kabine der Gäste gemeldet.