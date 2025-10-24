Polizei bereitet sich auf Hochrisikospiel zwischen MSV und RWE vor

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden im Stadtgebiet und rund um das Stadion zahlreiche Einsatzkräfte präsent sein, darunter die Landesreiterstaffel, Diensthundeführer und die Bereitschaftspolizei. Sie sollen insbesondere für eine geordnete Trennung der beiden Fangruppen sorgen. Unterstützung erhält die Duisburger Polizei dabei auch von Kräften anderer Behörden.

Fans wird empfohlen, frühzeitig anzureisen. Wegen des erwarteten hohen Verkehrsaufkommens ist vor allem auf der A59 und den Zufahrtsstraßen zur Arena mit Verzögerungen zu rechnen. Die Stadiontore öffnen um 17.30 Uhr. Im Umfeld des Stadions gilt zudem ein Glasverbot. Glasflaschen und andere Behälter aus Glas dürfen nicht mitgeführt werden.

Die Polizei appellierte an die Fans, ihre Mannschaften leidenschaftlich, aber friedlich zu unterstützen. Gewalt, Pyrotechnik und andere Störungen hätten „im Stadion und dessen Umfeld keinen Platz“.