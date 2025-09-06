Traf doppelt für den FC Raindorf: Luca Politanow (links). – Foto: Josef Trummer/Archiv

Politanow-Doppelpack: Raindorf feiert Derbysieg Bezirksliga Nord, der Freitag: Pittoni-Elf landet bei Aufsteiger Furth im Wald einen typischen Arbeitssieg Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Furth i.W FC Raindorf

Wer sonst als Luca Politanow ließ den FC Raindorf am Freitag jubeln. Der Top-Torschütze der Bezirksliga Nord traf beim Derby gegen den FC Furth im Wald in der ersten halben Stunde doppelt, ebnete so den Weg zum finalen 2:0-Derbysieg. Die Drachenstädter bewiesen Moral, konnten sich für einen hohen spielerischen und läuferischen Aufwand aber nicht belohnen. Die Trainerstimmen. Das andere Freitagsspiel zwischen den SF Ursulapoppenricht und der SpVgg SV Weiden II fiel den Regenfällen zum Opfer und wurde abgeblasen.



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen – im Gegenteil bin ich stolz, dass sie auch nach einem 2:0-Rückstand gegen einen spielstarken Gegner nicht aufgegeben und alles versucht hat. Leider ist es uns erneut nicht gelungen, aus den zahlreichen gut herausgespielten Möglichkeiten ein Tor zu erzielen. In der ersten Hälfte mussten wir leider Lehrgeld bezahlen: Während wir hohen spielerischen Aufwand betrieben haben, kam Raindorf mit langen Bällen und individueller Klasse zu einfachen Möglichkeiten. Dies soll die gute Leistung der Raindorfer Mannschaft aber in keiner Weise schmälern. Wenn es uns gelingt, weiter Ruhe zu bewahren und hart zu arbeiten, werden wir das Spielglück auch wieder zu unseren Gunsten zwingen können.“



Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Ein 2:0 in der Rubrik Arbeitssieg gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Further Mannschaft.“









Der Tabellenführer vom Wasserwerk muss erst nächste Woche wieder ran: Aufgrund der Regenfälle wurde der Platz in Ursulapoppenricht unbespielbar. In Konsequenz folgte Freitag Früh die Absage. Wann nachgeholt wird, steht noch nicht fest.