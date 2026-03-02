Polat und Kesluhoglu wechseln in den Schottock

Grün-Weiß Amisia Rheine verstärkt sich für die Saison 2026/27 mit zwei erfahrenen Akteuren aus Hauenhorst: Ibo Polat und Anil Kesluhoglu schließen sich dem Team aus dem Schotthock an. Beide Spieler sind in der hiesigen Fußballregion seit Jahren auf hohem Niveau aktiv und sollen beim ambitionierten Projekt von GWA eine tragende Rolle übernehmen.
Cheftrainer Laui zeigt sich erfreut über die Verpflichtungen:
„Mit Ibo bekommen wir einen erfahrenen, kampf- und spielstarken Spieler für das Zentrum. Er bringt Führungsqualität mit, kann unser Spiel lenken und wird uns sportlich wie menschlich weiterhelfen.
Anil ist im besten Fußballalter und hat seine Qualität in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und gibt uns zusätzliche Optionen im Angriff. Beide bringen eine klare Gewinnermentalität mit.“
Auch die beiden Neuzugänge äußern sich positiv zu ihrem Wechsel.
Anil Kesluhoglu betont:
„Nach der Anfrage von Laui und Steve habe ich mich intensiv mit dem Projekt GWA beschäftigt und mir bewusst Zeit für meine Entscheidung genommen. Die Gespräche haben mir ein sehr positives Gefühl gegeben und mich vom Weg des Vereins überzeugt. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu sein und meinen Beitrag zu leisten.“
Für Ibo Polat ist es womöglich eine der letzten Stationen seiner Laufbahn:
„Ich freue mich auf meine wahrscheinlich letzte Herausforderung vor meinem Karriereende. Das Projekt GWA hat mich überzeugt, ein weiteres Jahr die Fußballschuhe zu schnüren. Die Gespräche mit Laui und Steve waren sehr wertschätzend – für mich war schnell klar, dass ich Teil dieses Weges sein möchte.“
Mit den beiden Verpflichtungen unterstreicht GWA Rheine seine Ambitionen für die kommende Spielzeit.