Polat und Kesluhoglu wechseln in den Schottock

– Foto: Marie Beermann

Grün-Weiß Amisia Rheine verstärkt sich für die Saison 2026/27 mit zwei erfahrenen Akteuren aus Hauenhorst: Ibo Polat und Anil Kesluhoglu schließen sich dem Team aus dem Schotthock an. Beide Spieler sind in der hiesigen Fußballregion seit Jahren auf hohem Niveau aktiv und sollen beim ambitionierten Projekt von GWA eine tragende Rolle übernehmen. Cheftrainer Laui zeigt sich erfreut über die Verpflichtungen:

„Mit Ibo bekommen wir einen erfahrenen, kampf- und spielstarken Spieler für das Zentrum. Er bringt Führungsqualität mit, kann unser Spiel lenken und wird uns sportlich wie menschlich weiterhelfen. Anil ist im besten Fußballalter und hat seine Qualität in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. Er ist offensiv flexibel einsetzbar und gibt uns zusätzliche Optionen im Angriff. Beide bringen eine klare Gewinnermentalität mit.“