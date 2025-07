Polar Pinguin: Trainer Simon Falke wechselt zu Union Berlin

21.07. +++ Simon Falke wechselt zu Union

Simon Falke hat einen neuen Trainer-Job. Nachdem er sein Amt beim Berlin-Ligisten Polar Pinguin in diesem Sommer abgegeben hatte, agiert Falke künftig als Co-Trainer der Bundesliga-Frauen beim 1. FC Union Berlin. Am heutigen Montag stand der Trainingsauftakt in Köpenick an. Polar Pinguin bleibt er als Teil der sportlichen Leitung weiterhin erhalten.