Polar Pinguin siegt deutlich - Elfmeter-Chaos bei Türkspor - Stern

Die Spandauer Kickers kommen beim TSV Rudow nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei gehörte die erste Halbzeit klar dem Gastgeber. Die größte Gelegenheit zur Führung vergab Melih Hortum in der 38. Minute, als er per Elfmeter an Nils Gardeike scheiterte. Im zweiten Durchgang wurde SpaKi stärker, für Tore reichte es aber nicht mehr. Dennoch übernahmen die Spandauer über Nacht die Tabellenführung.

Deutliche Sache im Kellerduell Nummer eins an diesem Wochenende. Im Duell 16. gegen 15. sorgte Polar Pinguin für klare Verhältnisse. Moritz Sondermann und Hans Leo Witschurke trafen jeweils doppelt für die Gäste. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Juan Cernescu brachte den Steglitzer Hausherren letztlich nichts ein. Shaikh Derman sorgte kurz vor Ende für den 1:5-Endstand.

Stern 1900 erwischte keine 48 Stunden nach Abpfiff der Partie bei Empor keinen guten Start ins Spiel gegen Türkspor. Süleyman Kapan brachte die Hausherren nach fünf Minuten in Führung, Halit Bacak legte eine knappe Viertelstunde später nach. Im zweiten Durchgang zeigte Schiedsrichter Rene Knopf zunächst auf den Elfmeterpunkt, Türkspors Shawn Kauter sah zudem die rote Karte wegen Beleidigung. Sterns Luca Rohr verschoss und nur wenige Augenblicke später scheiterte Kapan auf der anderen Seite ebenfalls aus elf Metern. In den Schlussminuten nutzte Steglitz die Überzahl, holte dank der Tore von Ali Shaarawy (81.) und Luca Rohr (86.) noch einen Punkt am Heckerdamm. ---

Blau Weiß 90 erlebte in den ersten Spielen ein echtes Auf und Ab. Zwischen den Siegen gegen Südwest im August und Rudow am vergangenen Dienstag gingen die Spiele gegen SpaKi und Empor verloren, gegen Mariendorf holte man immerhin einen Punkt. Nun reist der Berliner SC mit einem ganz ähnlichen Verlauf in die Rathausstraße. ---

Heute, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 14:00 PUSH

Der Tabellenführer kommt. Der TSV Mariendorf grüßt nach dem Sieg gegen den SCC unter der Woche von der Spitze, reist am Samstag zur VSG Altglienicke II. Die Regionalliga-Reserve ist derzeit Zehnter, hat aber (auch durch die abgebrochene Partie bei den Füchsen) zwei Spiele weniger absolviert. ---

Nach dem Kellerduell zwischen Südwest und Polar Pinguin am Freitag folgt am Samstag ein weiteres, wenn der Tabellenletzte den Vorletzten empfängt. Biesdorf ist das einzige Team der Liga, das in dieser Spielzeit noch nicht gewinnen konnte. Empor konnte sich in der Vorwoche etwas befreien, verlor am Mittwoch aber gegen Stern 1900. ---

Frohnauer und Wilmersdorf trennen tabellarisch vier Plätze, doch zwischen beiden Teams liegt nur ein mickriges Pünktchen. Die Form spricht leicht für die Gäste, die seit vier Spielen ungeschlagen sind. ---

Hohen Neuendorf war zu Saisonbeginn das Team der Stunde, musste in der englischen Woche aber zwei Niederlagen hinnehmen. Im Nordduell gegen die Füchse, zeitgleich auch ein tabellarisches Nachbarschaftsduell, soll nun wieder gesiegt werden. ---

Dem SC Staaken ist am Mittwoch der erste Saisonsieg gelungen. Nach dem Last-Minute-Dreier bei Hohen Neuendorf soll nun auf heimischem Kunstrasen nachgelegt werden. Gegner ist der SC Charlottenburg, der nur einen Punkt und einen Rang vor Staaken liegt.

