Polar Pinguin schießt Südwest im Kellerduell ab, Rudow jubelt spät

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

Der Frohnauer SC wartet nach der Trainer-Trennung in der Woche auf den Effekt. Beim 1. FC Wilmersdorf entschied Marvin Kupfer die Partie fast im Alleingang für die Hausherren, erzielte die ersten drei Tore. Zwar konnte der FSC zwischenzeitlich verkürzen, doch Rodrigo Flores Kaya stellte kurz vor Spielende auf 4:1 - gleichzeitig der Endstand.

Der SC Staaken hat das Topspiel beim SC Charlottenburg verdient gewonnen. Efraim Gakpeto brachte die Gäste schon nach drei Minuten per Kopf auf die Siegerstraße. Nach etwa einer halben Stunde erhöhte Jannik Jantzen - ebenfalls per Kopf. Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren etwas besser auf, das dritte und letzte Tor des Spiels erzielte aber wieder Staaken. Deniz Aksakal köpfte zum 0:3-Endstand ein. ---

Die Füchse sind nicht aufzuhalten. Im Nordduell gegen BW Hohen Neuendorf bekam der Tabellenführer in den Anfangsminuten gleich zwei Elfmeter zugesprochen, die Emre Mert Aslan beide verwandelte. Im zweiten Spielabschnitt setzte Rayan Ait Manssour der Partie den Deckel auf. ---

Im Verfolgerduell hat Stern 1900 ein Hin und Her gegen Türkspor spät für sich entschieden. Dabei gingen die Steglitzer im ersten Durchgang zwei Mal in Führung. Türkspor konterte jeweils. Den Siegtreffer erzielte Julian Hartmann fünf Minuten vor Spielende. Unschön: Sterns Shaarawy musste verletzt raus, bei Türkspor flogen Enes Uzun (gelb-rot) und Mapalo Korntreff (rot) vom Platz. Auch der Trainer sah rot. ---

Im Kellerduell hat Empor ein dickes Ausrufezeichen gesendet. Im Heimspiel gegen Biesdorf brachte Quentin Albrecht die Hausherren früh auf die Siegerstraße. Jason Appiah legte vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang entschied Empor das Spiel mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten. Albrecht erzielte seine Treffer zwei und drei, Möller besorgte den 5:0-Endstand. Damit macht Empor einen großen Sprung in der Tabelle auf Rang zehn. Biesdorf droht am Sonntag wieder unter den Strich zu rutschen. ---

Der Ungeschlagen-Serie des TSV Rudow hält dank eines späten Treffers bei SpaKi an. Die Hausherren gingen früh durch Malick Fall in Führung. Diese konterte Rudow nach etwa einer halben Stunde. Im zweiten Durchgang brachte Fall die Spandauer Kickers wieder in Front, doch Tobias Schmidt sicherte dem Aufsteiger in der 90. Minute noch einen Zähler. ---

Der Berliner SC hat einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst. Nach torloser erster Halbzeit brachte Max-Fabian Wölker den Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Doch dann drehten die Gäste von Blau Weiß 90 die Partie mit zwei Treffern innerhalb von vier Minuten. Tim Grabow war doppelter Torschütze und Mann des Spiels. ---

Damit war wohl kaum zu rechnen. Der formstarke SSC Südwest ist im Kellerduell bei Polar Pinguin untergegangen. Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da führte der Tabellenletzte dank der Tore von Pascal Löhmann und Qais Faizi bereits mit 2:0. Vor und nach der Pause legte Polar Pinguin nach, in der 80. Minute fiel gar das 5:0. Südwest gelang nur noch ein Ehrentreffer. ---

Die VSG Altglienicke II wartet weiter auf einen Sieg. Beim TSV Mariendorf begann das Spiel für die Regionalliga-Reserve denkbar schlecht. In Minute zwei brachte Vincent Bühler Mariendorf in Führung. Altglienicke blieb dran, drehte die Partie kurz vor der Pause durch die Tore von Steve Klamkowski und Regionalliga-Spieler Noah Kardam (einer von vier Aktiven in diesem Spiel). Den Schlusspunkt setzte Julian Austermann mit dem 2:2 in der 73. Minute.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login