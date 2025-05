Polar Pinguin: Erfolgstrainer Falke hört auf – wer folgt?

2015 noch in der Kreisliga C, steht Aufsteiger Polar Pinguin drei Spieltage vor Schluss der Berlin-Liga-Saison sicher im Mittelfeld. Die Spieler fühlen sich pudelwohl – auch ohne finanzielle Zuwendungen. Dafür bietet der Klub aus Tempelhof, einst in Schöneberg gegründet, flexible Trainingszeiten. Spieler wie Nico Matt, früher in der Regionalliga bei Tennis Borussia aktiv, stehen für diesen ungewöhnlichen Weg. Simon Falke hat den Verein als Spielertrainer mit nur einer kurzen Unterbrechung von der Kreisliga C bis in die Berlin-Liga geführt. Eine bemerkenswerte Geschichte. Überraschend kommen personelle Veränderungen

Beim Berlin-Ligisten Polar Pinguin stehen zur neuen Saison wichtige Umstellungen an. Geschäftsführer Noah Funk bestätigt gegenüber FuPa Berlin, dass Spielertrainer Simon Falke seine Tätigkeit als Chefcoach beendet. Gemeinsam mit Lukas Blaß übernimmt er künftig die sportliche Leitung des Vereins. Co-Trainer Martin Kemter kehrt derweil auf den Platz zurück und wird wieder als Spieler aktiv. Trotz der Umstrukturierungen bleibt Polar Pinguin auch in der kommenden Saison Teil der Berlin-Liga. Aktuell rangieren die Weiß-Schwarzen auf einem gesicherten zwölften Tabellenplatz.

Bewerber für die vakante Cheftrainerposition können sich hier bewerben: info@polar-pinguin.berlin

Stellenbeschreibung vom Verein

Wir suchen DICH - Chef- & Co-Trainer*in für unsere 1. Herren! ⚽️🐧

Wir sind auf der Suche nach frischem Wind an der Seitenlinie für unser 1. Herren-Team in der Berlin-Liga. Du hast Bock auf ambitionierten Amateurfußball pur in Berlin, ein über Jahre gewachsenes Team mit großem Zusammenhalt und ein Vereinsumfeld mit maximaler Leidenschaft? Dann komm zu Polar Pinguin!

– Chef-Trainer*in (ggf. auch im Tandem)

– Co-Trainer*in (ggf. auch mit Schwerpunkt Athletik oder Torhüter)

🔎 Was wir suchen:

– Leidenschaft für Amateurfußball

– Lust auf Teilhabe am Vereinsleben

– Führungskultur auf Augenhöhe

– Bekenntnis zu Grundpfeilern des Vereins: Community first, Vielfalt, Nachhaltigkeit, etc.

– Mindestens B-Lizenz

💙 Was dich erwartet:

– Ehrgeiziges Team mit starkem Zusammenhalt

– Enger Austausch mit der sportlichen Leitung und Geschäftsführung

– Engagierter Verein mit aktiver Vereinskultur & klaren Werten

– Viel Platz für Ideen und Entwicklung

– Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung

📩 Interesse geweckt?

Schick uns bis 28.05.2025 eine Mail an info@polar-pinguin.berlin, stell dich und deinen bisherigen Weg im Fußball kurz vor, welche Rolle du bei uns anstreben würdest und warum du Lust auf die Aufgabe hättest. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

