Polanskis erfolgreiche Wechsel gegen Köln

Der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach hat das Derby gegen Köln gewonnen. – Foto: Sascha Köppen

Zwei ruhende Bälle und zwei Joker halfen Borussias U23 letztlich, den 1. FC Köln im Derby am Sonntag mit 2:0 zu bezwingen. Zunächst hatten es die Gladbacher in der ersten Hälfte aber noch verpasst, in Führung zu gehen. Schüsse aus der Distanz von Per Lockl und Semir Telalovic gehörten noch zu den besten Chancen. „Offensiv hat uns ein wenig der Zug zum Tor gefehlt. Wir haben zum einen nicht den Mut gehabt, konsequent in die Tiefe zu spielen, zum anderen haben wir in vielen Situationen nicht den letzten Pass an den Mann gebracht“, sagte Trainer Eugen Polanski.

In der zweiten Halbzeit waren es die Kölner, die zielstrebiger spielten, aber Borussias Defensive blieb konzentriert und ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. In der 63. Minute brachte Polanski Jacob Italiano ins Spiel – für den Australier war es der zweite Joker-Einsatz nach seiner Oberschenkelverletzung, die ihn zu einer zweimonatigen Pause gezwungen hatte. Neun Minuten nach seiner Einwechslung wurde Italiano im Strafraum per Grätsche unsanft zu Fall gebracht. Telalovic sorgte mit dem verwandelten Elfmeter für die Führung, es war bereits das achte Saisontor für den 22-Jährigen. Köln warf nun alles nach vorne und hatte durch Philipp Wydra eine gute Chance auf den Ausgleich. Sein Schuss aus 13 Metern strich allerdings knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite hatte Polanskis Elf im Umschaltspiel gleich mehrere Möglichkeiten, für die Vorentscheidung zu sorgen. Die war dann Phil Beckhoff vorbehalten, der kurz nach dem 1:0 in die Partie gekommen war. Einen Freistoß aus halbrechter Position brachte er mit seinem linken Fuß aus rund 18 Metern im Kölner Tor unter. Zuvor hatte Enrique Lofolomo es mehrmals aus aussichtsreichen Freistoß-Positionen probiert, Beckhoffs Versuch schlug in der kurzen Ecke ein. Damit war der Derbysieg perfekt.