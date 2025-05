Letztes Spiel für Gladbach. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Polanski wünscht sich positiven Saisonabschluss Die U23 bestreitet am Samstag bereits ihr letztes Spiel. Dabei könnten erneut Spieler aus der U19 zum Einsatz kommen. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II FC Gütersloh Eugen Polanski

Die U23 von Borussia geht mit einer Hypothek in die letzte Woche der Saison: Das 1:4 gegen die Sportfreunde Lotte am vergangenen Samstag war die dritte Niederlage in Serie. „Leider war es in den letzten Wochen zu oft so, dass wir eigentlich gut gespielt haben, aber nichts wirklich Zählbares mitnehmen“, sagt Trainer Eugen Polanski.

Morgen, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II FC Gütersloh FC Gütersloh 14:00 live PUSH Seine Mannschaft habe gegen den Tabellendritten eigentlich „vieles richtig gemacht“ und „mehr als genug Torchancen gehabt“. Die vier Tore der Sportfreunde vielen allesamt nach einfachen Ballverlusten im Aufbau. „Ich dachte, dass wir deutlich reifer sind und einen Fehler, den wir einmal machen, nicht viermal machen“, ärgerte sich Polanski. Zu den Positiverscheinungen dieses vorletzten Spiels gehörten bei Borussia drei junge Gesichter. Der 17-jährige Fritz Fleck und der 18-jährige Nico Vidic gaben ihr Pflichtspieldebüt im Herrenbereich, Kilian Sauck durfte zum zweiten Mal in der Regionalliga ran. „Wir wollten nicht irgendwas testen, sondern sie haben es sich verdient. Wir haben uns unabhängig vom Ergebnis vorgenommen, sie in der 60. Minute reinzuwerfen. Sie haben das gut gemacht“, lobt Polanski das junge Trio, das mit seiner Unbekümmertheit merklich für frischen Wind sorgte, sich in gewissen Bereichen aber noch an das Niveau der Regionalliga anpassen muss: „Man sieht schon noch einen kleinen Unterschied darin, wie klar die Gegner Bälle abfangen und attackieren. Es gab Situationen, in denen wollten sie Schnittstellenpässe spielen und haben gemerkt: ‚Oh, der Ball ist gar nicht so schlecht und wäre im U19-Bereich angekommen – aber hier wird er abgefangen‘.“

Talente dürfen sich zeigen Auch am Samstag (14 Uhr), wenn das letzte Spiel der Saison gegen den FC Gütersloh ansteht, sollen wieder Spieler aus der U19 im Kader dabei sein. Ob es wieder Fleck, Vidic und Sauck werden, steht angesichts des Pokalspiels gegen Rot-Weiss Essen von Mittwochabend (4:0) und der Belastungssteuerung noch nicht fest. Für die gesamte Mannschaft ist das Spiel gegen den Tabellenzweiten die letzte Bewährungsprobe der Saison.