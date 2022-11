Polanski schaut weniger auf die Tabelle und mehr auf sein Team Es geht eng zu in der Tabelle der Regionalliga West. Borussias U23 hat sich zuletzt stark nach vorne gearbeitet, nun steht das Topspiel beim SV Rödinghausen an.

In den vergangenen Wochen hat sich Borussias U23 in der Tabelle ordentlich nach oben gearbeitet und rangiert nach 15 Spielen auf dem vierten Platz. Das liegt an der sehr engen Liga, den zuletzt drei Siegen in Folge, aber auch an der Wertung eines Spiels, das lange nicht eingerechnet wurde. Die Partie gegen Alemannia Aachen am Tivoli wurde am 9. Oktober beim Stand von 1:0 für Borussia abgebrochen, nachdem ein Linienrichter in 87. Minute mit einem Becher am Kopf getroffen worden war. Auch wenn direkt vieles für eine Wertung für Borussia sprach, musste das endgültige Ergebnis am grünen Tisch bestimmt werden.