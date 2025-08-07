Polanski lobt Pereira Cardoso und macht Neutgens Hoffnung

Eugen Polanski hatte zu Beginn der Woche eine Aufgabe, die zu den angenehmeren des Trainerlebens gehört: Er durfte seine U23 nach dem 4:0 über den Bonner SC loben. „Wenn die Jungs sich das verdient haben, lobe ich gerne. Es waren viele Sachen gut, wir sehen aber auch Entwicklungspotenzial. Es gibt extrem viel zu tun – das haben wir auch angesprochen“, sagt er.

Der Auswärtssieg war nicht nur der erste Pflichtspielerfolg in dieser Saison, sondern auch das erste Spiel ohne Gegentor. In den ersten beiden Saisonspielen hütete Profi-Leihgabe Tiago Pereira Cardoso das Tor. „Er hat gegen Düsseldorf ein paar Bälle richtig gut gehalten. Gegen Bonn konnte er mit Ausstrahlung und Ruhe am Ball gut etwas zeigen. Es ist bemerkenswert, wie gut er das mit seinem Alter von der Präsenz her macht“, lobt Polanski den 19-Jährigen.

Der Luxemburger trainiert eigentlich fest bei der Bundesligamannschaft, ist dort als dritter Torhüter eingeplant. Entsprechend selten steht er mit der U23 auf dem Trainingsplatz. Wie immer bei Leihgaben aus dem Profikader gilt: Wird Pereira Cardoso für Spieltage in die Reserve runtergeschickt, spielt er auch von Beginn an. Das bedeutet allerdings, dass Maximilian Neutgens nicht zum Einsatz kommt.

Mit der Qualität des 21-Jährigen hat das nichts zu tun, erst im Mai hat Borussia den Vertrag mit Neutgens verlängert. „Wir müssen gucken, dass Tiago auf seine Spiele kommt, dürfen aber nicht vergessen, dass wir mit Maxi Neutgens jemanden in der Hinterhand haben, der gleichauf ist“, betont Polanski. Die Unterschiede der beiden Keeper finden sich in den Details: „Ich sehe Tiago präsenter, dafür Maxi besser mit dem Ball am Fuß. Wir müssen schon auch gucken, dass wir die Spielzeit ein Stück weit verteilen – sonst hätten wir mit Maxi Neutgens nicht verlängern müssen. Über die Saison hinweg wird sich das relativieren.“

Nicht mehr mit dabei ist Max Brüll. Bereits zum Ende der vergangenen Saison hatte Trainer Polanski dem 22-Jährigen empfohlen, den nächsten Schritt zu gehen. Der soll nun kommen – Brüll ist auf dem Sprung zu Vitesse Arnheim. Dem niederländischen Traditionsverein wurde vor wenigen Tagen aber die Profilizenz entzogen, die Zukunft des Vereins ist ungewiss – genau wie der Transfer von Brüll. In die Thematik um den langjährigen Borussen dürfte in den kommenden Wochen erneut Bewegung kommen. Neben Neutgens und Eigengewächs Florian Dimmer stößt ein externer Neuzugang zum Torwartteam der U23: Juri Schüchter wechselt von Mittelrheinligist SpVg Frechen nach Mönchengladbach. Der 21-Jährige hatte sich über mehrere Probetage für einen Kaderplatz empfohlen.

Ob Neutgens oder Pereira Cardoso am Samstag (14 Uhr) gegen Fortuna Köln das Tor hütet, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings, dass eines der Topteams der Liga ins Grenzlandstadion kommt. „Wir wissen, dass Fortuna Köln individuell eine gute Qualität hat und in der Regionalliga ein Big-Player ist. Da gilt es für unsere junge Truppe dagegenzuhalten und diesen Männerfußball weiter kennenzulernen“, betont Polanski.

Dabei kann der 39-Jährige auf den gesamten Kader zurückgreifen, einzig hinter Dillon Berko steht noch ein Fragezeichen. Der Defensivspieler wurde gegen Bonn verletzt ausgewechselt.