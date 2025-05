Polanski erklärt den Negativlauf der U23

Da der Punkt gegen den KFC Uerdingen durch dessen Insolvenz aus der Wertung fällt, stehen für den April null Punkte aus drei Spielen zu Buche. „Wir wissen, warum wir gerade so eine Phase haben. Es gibt einfach ein paar Gründe, die gegen uns sprechen. Und trotzdem ist es nicht so, dass wir uns in dieser Phase nicht weiterentwickeln. Für die Mannschaft ist es wichtig, dass sie nicht nur gewinnt, sondern auch aus Niederlagen lernt“, betont Trainer Eugen Polanski.

Letztlich ging es für die U23 innerhalb weniger Wochen vom zweiten auf den fünften Tabellenplatz. Die Niederlagen gegen Wuppertal und den MSV waren knapp, auf reinen Zufall will Polanski den Negativlauf aber nicht schieben. „Es ist kein Pech – da fehlt ein bisschen was. Vielleicht haben wir es uns in der Rückrunde noch nicht so erarbeitet“, sagt Polanski.

Pesch zündet nicht mehr

Trotzdem gibt es auch ganz simple Gründe für den Trend. Auch wegen der Personallage im Bundesligateam war der Trainingskader der Reserve immer wieder stark zusammengeschrumpft, unter anderem Senkrechtstarter Noah Pesch fehlt seit seiner Beförderung zu den Profis die Eingespieltheit aus dem Training der U23.

„Daher ist das Spiel, wo wir eigentlich zeigen wollen, was wir können, aktuell die Lernphase. Wir sind als U23 in der Situation, dass wir immer wieder veränderte Kadersituationen haben“, so Polanski, der sich zu den Gerüchten um einen möglichen neuen Job als Co-Trainer von Julian Nagelsmann und des DFB-Teams nicht näher äußern wollte: „Ich bin gerne Trainer der U23, alles andere ist nebensächlich.“ Die „Sport Bild“ hatte den Pro-Lizenz-Inhaber als Nachfolger von Sandro Wagner ins Gespräch gebracht.

Die nahe Zukunft für Polanski und sein Team heißt am Samstag (14 Uhr) Sportfreunde Lotte. Der Aufsteiger hat sich als Dritter oben festgesetzt, steht zwei Punkte vor Borussia. Ein klassisches Überraschungsteam ist Lotte für Polanski nicht: „Sie haben sich stetig weiterentwickelt. Spielerisch ist es eine der besten Mannschaften in der Regionalliga, sie stehen verdient oben“, lobt der Ex-Profi.

Der Einsatz von Verteidiger Lion Schweers ist wegen einer Handverletzung fraglich, ansonsten haben alle das Spiel gegen Duisburg gesund überstanden.