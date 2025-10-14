Polanski-Beförderung würde Domino-Effekt nach sich ziehen

Die Verantwortlichen im Nachwuchsbereich von Borussia Mönchengladbach hatten Zeit, sich auf das Szenario vorzubereiten. Schließlich machte Eugen Polanski bereits vor seinem Job als Interimstrainer der Profis keinen Hehl daraus, sich bereit für den nächsten Schritt zu fühlen – und die Chance auf eine höhere Aufgabe möglicherweise auch bei einem anderen Verein zu suchen, falls sich bei Borussia nichts ergeben hätte.

Polanskis Geduld in Gladbach hat sich jedoch ausgezahlt. Seit der Trennung von Gerardo Seoane ist er für die Profis zuständig. Aus dem „Bis auf Weiteres“-Trainer soll, so lautet das Ziel aller Beteiligten, eine Dauerlösung werden. Polanski wäre damit ein hausgemachter Chefcoach, im Sommer 2022 übernahm er die U23, zuvor war er für die U17 und für den Übergang von der Jugend in den Profibereich zuständig.

Nach Informationen unserer Redaktion plant Borussia, die Polanski-Nachfolge intern zu regeln, was wiederum einen Domino-Effekt auslösen würde. Oliver Kirch, derzeit in seiner dritten Saison als Gladbachs U19-Trainer aktiv, würde zur U23 hochgehen. Mihai Enache, der Meistertrainer der letztjährigen U17, würde die U19 übernehmen, die von seinen „2008ern“ geprägt wird – und hätte im Jugendbereich einen steilen Aufstieg hinter sich.

Da die Verpflichtung von Rouven Schröder als Sportchef bevorsteht, rückt auch eine Entscheidung in der Trainerfrage näher. Solange Polanskis Zukunft nicht offiziell geklärt ist, ist Sascha Eickel für das Regionalliga-Team zuständig. Eickels Tätigkeit ist jedoch nur eine vorübergehende, anschließend soll er wieder hauptsächlich als Sportlicher Leiter der U19/U23 fungieren.

Bis 2023 war Enache noch für die U15 zuständig. Mit Jungs wie Marcello Trippel, Elias Vali Fard, Niko Horvat und Can Armando Güner gewann er damals die Westdeutsche Meisterschaft, zwei Jahre später krönte sich der hochgelobte Jahrgang mit der Deutschen Meisterschaft.

Entscheidung steht noch aus

Über seine eigenen Ambitionen als Trainer sagte Enache, der einst selbst in der Jugend Borussias spielte, im Juni im Interview mit unserer Redaktion: „Ich arbeite unglaublich gern im Nachwuchsbereich, ich habe da viel gelernt und konnte mich entfalten. Aber später glaube ich schon, dass der Reiz da sein wird, den Sprung in den Seniorenbereich zu schaffen. Ich bin ein geduldiger Mensch in solchen Sachen und habe meine Chancen ergriffen, wenn die Türen aufgingen.“

Eine solche Chance könnte sich nun wieder ergeben. Die U17 könnte vom jetzigen U15-Trainer Denis Hauswald übernommen werden. Der verließ vor zwei Jahren den FC Büderich und gab seinen Hauptjob auf, um bei Borussia anzuheuern. „Ich weiß, dass ich mit dieser Entscheidung ein Risiko eingehe, aber so eine Chance bekommt man vielleicht nur einmal im Leben – und ich möchte sie nutzen“, sagte Hauswald unserer Redaktion.

Ob Borussia mit der Trainer-Rotation gegebenenfalls noch bis zur Winterpause warten würde, hängt auch vom genauen Zeitpunkt einer Polanski-Beförderung ab. Die letzten Ligaspiele in diesem Jahr sind für Borussias U23 und die U19 am 6. Dezember, die U17 ist bereits eine Woche früher fertig.