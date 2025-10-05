Pokalzeit in Theesen

Am Samstag, den 11. Oktober 2025 um 14:00 Uhr steigt im BIEKRA Sportpark das mit Spannung erwartete Westfalenpokal-Achtelfinale zwischen VfL Theesen und dem SC Verl.

Als Drittligist reist der SC Verl mit klarer Favoritenrolle an und wird alles daransetzen, seinen Weg in Richtung DFB-Pokal weiterzugehen. Doch so souverän der Gegner auf dem Papier scheint — auch die Hausherren aus Theesen haben Ambitionen: Eine Überraschung ist zwar die Underdog-Rolle, aber mit Leidenschaft, Einsatz und Heimvorteil kann vieles möglich sein.

Stimmung, Rahmen & Hinweise für Zuschauer

Damit der Fußballnachmittag rund wird, hier einige organisatorische Infos:

Einlass: ab 12:00 Uhr (zwei Stunden vor Spielbeginn)

Plätze: Freie Platzwahl – etwa 200 Sitzplätze auf der Tribüne, darüber hinaus Stehplätze

Kartenzahlung: Vor Ort ist keine Kartenzahlung möglich – sowohl an den Eingängen als auch beim Verzehr

Tickets & Preise: Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre erhalten Einlass für 1 € (Ticketpflicht besteht auch für sie) - Zum Ticketshop

Anreise / Parken: Die Parkplätze rund um das Stadion sind begrenzt. Es wird empfohlen, mit ÖPNV, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften anzureisen

Kontakt: Fragen rund ums Pokalspiel können an pokal@vfl-theesen.de gerichtet werden

Mehr Infos erhaltet ihr unter vfl-theesen.de/westfalenpokal

Erwartungen & Chancen

Für Theesen ist dieses Duell mehr als nur eine Pokalpartie — es ist eine Chance, sich vor heimischem Publikum zu beweisen, Geschichte zu schreiben und die Favoritenrolle ins Wanken zu bringen. Ein mutiger, kampfstarker Auftritt könnte dem Außenseiter-Flair alle Ehre machen. SC Verl wird hingegen mit Blick auf Effizienz, Routine und Abgeklärtheit agieren wollen.

Für Fußballfans in der Region verspricht der Tag Unterhaltung, Spannung und sportliche Leidenschaft pur.

