Pokalwunder und Liga-Probleme: Spezielles Halbjahr des Wahlscheider SV

Die letzten Monate des Wahlscheider SV sind gar nicht so leicht greifbar. Fakt ist: Es war einiges los. Im Mittelrheinpokal gelang dem Bezirksligisten ein spektakulärer Doppelschlag. Nacheinander warf der WSV die ambitionierten Landesligisten Eintracht Verlautenheide (8:7 n.E.) und SC Fliesteden (3:1) raus. Im Achtelfinale war gegen den absoluten Highlightgegner Viktoria Köln (0:8) Schluss. In der Zwischenzeit - auch das gehört zur Wahrheit - verfing sich Wahlscheid im Bezirksliga-Abstiegskampf, Trainer Linus Werner trat im Oktober zurück und mit Pascale Spies übernahm ein neuer Mann an der Seitenlinie.
Auch unter Spies ist die große Wende bisher noch nicht gelungen. Der WSV ist zur Winterpause mit acht Punkten Tabellenletzter, belegt - dank der Rückzüge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem - den einzigen Abstiegsplatz der Bezirksliga, Staffel 2. Das Zwischenfazit des 34-Jährigen, der zuvor die zweite Mannschaft des Vereins trainiert hatte, hält trotzdem auch einige positive Aspekte parat. "Ich glaube, wir haben trotz der Ergebnisse viele unserer Ziele erreicht: Wir sind wieder ein Team geworden, haben Spaß am Fußball, geben Gas, Jeder haut sich rein, die ganzen Verletzten sind zurückgekehrt", erklärt Spies: "Man hat einfach wieder einen Spirit. Und auch, wenn die Ergebnisse das nicht immer haben durchblicken lassen, glaube ich, dass wir solideren Fußball gespielt haben."
Seit Spies im Oktober übernahm, gab es in der Liga zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Die Formkurve zeigte in den vergangenen drei Spielen allerdings klar nach oben. Neben den vergleichsweise knappen Niederlagen gegen Tabellenführer TuS Oberpleis (2:4) und dem Tabellenvierten Blau-Weiß Friesdorf (0:1) überzeugte der WSV beim 6:3 gegen TuRa Germania Oberdrees. "Ich glaube, dass wir, um noch mehr Punkte holen zu können, schon länger in der Konstellation hätten zusammenarbeiten müssen.
Die Herangehensweise des 34-Jährigen, der zum ersten Mal als Cheftrainer auf Verbandsebene arbeitet: Vorangehen. "Wir gehen in der Vorbereitung mitlaufen, schwingen uns mit auf das Rad, gehen mit ins Fitnessstudio - ich will Dinge mitmachen und vorleben. Das sind die Aspekte: Wir stehen geschlossen - als Gesamtverein - komplett dahinter", betont Spies.
Auf dem Weg zum möglichen Klassenerhalt gibt es im Kader des WSV leichte Veränderungen. Yves Sauer kehrt aus beruflichen Gründen zu Berg-A-Ligist TuS Immekeppel zurück (Spies: "Ein tragischer Abgang"), Samuel Velez Moreno schließt sich der Reserve des 1. FC Spich in der Kreisliga A Sieg an. "Ich mag ihn persönlich sehr. Er gibt Gas im Training, konnte es in den Spielen aber nicht so abrufen", sagt Spies über den 19-Jährigen.
Auf der anderen Seite bekommt der WSV Zuwachs. Leon Dagge wechselt vom FSV Neunkirchen-Seelscheid II nach Wahlscheid. Im vergangenen Sommer war der FSV in die Kreisliga A abgestiegen, Dagge bringt aus Lohmar und Neunkirchen-Seelscheid aber die Erfahrung von über 50 Bezirksligaspielen mit den Abstiegskampf. Der Offensivspieler und Spies kennen sich aus der gemeinsamen Zeit beim SV Lohmar bereits. Der zweite Neue ist Arlind Surdulli. 2024 war der Abwehrspieler bereits für den WSV im Einsatz, kehrte dann nach Lohmar zurück und läuft ab März wieder für Wahlscheid auf.
Seit Mitte Januar bereitet sich das Bezirksliga-Schlusslicht auf die Rückrunde vor. Die Marschrichtung ist dabei ganz klar. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Klasse halten, wenn wir so weiterspielen. Der Ganze Verein steht hinter uns, ich stehe hinter der Mannschaft - zusammen mit dem Trainerteam, den Betreuern, den Familien. Ich bin mir sicher, dass wir es auch dieses Jahr schaffen, die Klasse zu halten", betont Spies. Am 1. März startet Wahlscheid mit dem Heimspiel gegen den SV Leuscheid in den zweiten Saisonabschnitt.