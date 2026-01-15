Der Wahlscheider SV hat ein besonderes Halbjahr hinter sich. – Foto: Christoph Tiroux

Pokalwunder und Liga-Probleme: Spezielles Halbjahr des Wahlscheider SV Bezirksliga, Staffel 2: Eine Traumserie im Mittelrheinpokal, ein Trainer-Rücktritt und knallharter Abstiegskampf. Das vergangene Halbjahr des Wahlscheider SV hatte einiges zu bieten. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 2 Wahlscheid Leon Dagge Arlind Surdulli Pascale Spies + 2 weitere

Auch unter Spies ist die große Wende bisher noch nicht gelungen. Der WSV ist zur Winterpause mit acht Punkten Tabellenletzter, belegt - dank der Rückzüge des SV Vorgebirge und des SV Niederbachem - den einzigen Abstiegsplatz der Bezirksliga, Staffel 2. Das Zwischenfazit des 34-Jährigen, der zuvor die zweite Mannschaft des Vereins trainiert hatte, hält trotzdem auch einige positive Aspekte parat. "Ich glaube, wir haben trotz der Ergebnisse viele unserer Ziele erreicht: Wir sind wieder ein Team geworden, haben Spaß am Fußball, geben Gas, Jeder haut sich rein, die ganzen Verletzten sind zurückgekehrt", erklärt Spies: "Man hat einfach wieder einen Spirit. Und auch, wenn die Ergebnisse das nicht immer haben durchblicken lassen, glaube ich, dass wir solideren Fußball gespielt haben." >>> Das ist Pascale Spies Spies geht voran Seit Spies im Oktober übernahm, gab es in der Liga zwei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Die Formkurve zeigte in den vergangenen drei Spielen allerdings klar nach oben. Neben den vergleichsweise knappen Niederlagen gegen Tabellenführer TuS Oberpleis (2:4) und dem Tabellenvierten Blau-Weiß Friesdorf (0:1) überzeugte der WSV beim 6:3 gegen TuRa Germania Oberdrees. "Ich glaube, dass wir, um noch mehr Punkte holen zu können, schon länger in der Konstellation hätten zusammenarbeiten müssen.

Die Herangehensweise des 34-Jährigen, der zum ersten Mal als Cheftrainer auf Verbandsebene arbeitet: Vorangehen. "Wir gehen in der Vorbereitung mitlaufen, schwingen uns mit auf das Rad, gehen mit ins Fitnessstudio - ich will Dinge mitmachen und vorleben. Das sind die Aspekte: Wir stehen geschlossen - als Gesamtverein - komplett dahinter", betont Spies. Zwei Abgänge, zwei Zugänge Auf dem Weg zum möglichen Klassenerhalt gibt es im Kader des WSV leichte Veränderungen. Yves Sauer kehrt aus beruflichen Gründen zu Berg-A-Ligist TuS Immekeppel zurück (Spies: "Ein tragischer Abgang"), Samuel Velez Moreno schließt sich der Reserve des 1. FC Spich in der Kreisliga A Sieg an. "Ich mag ihn persönlich sehr. Er gibt Gas im Training, konnte es in den Spielen aber nicht so abrufen", sagt Spies über den 19-Jährigen.