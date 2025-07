Pokalverteidiger Bahlinger SC startet beim SV Mundingen

Die Verantwortlichen des Südbadischen Fußball-Verbands (SBFV) haben die Spiele in der Qualifikation und der 1. Hauptrunde ausgelost, zudem die Ansetzungen für die 2. Hauptrunde. Pokalverteidiger Bahlinger SC gastiert dabei in der ersten Hauptrunde beim Landesligisten SV Mundingen.

Die Zuteilung der Mannschaften wurde gemäß der Ausführungsbestimmung zum Verbandspokal ermittelt. Demnach sind in dieser Saison neben den gesetzten Teams (Regional- und Oberligisten 24/25 und Bezirkspokalsieger 24/25) auch die ersten neun Teams der Verbandsliga und jeweils die ersten Acht der Landesligen (ohne zweite Mannschaften) für die erste Hauptrunde qualifiziert. Die Auslosung der Qualifikation sowie der ersten und zweiten Hauptrunde erfolgte unter regionalen Gesichtspunkten.

Spieltermine (vorläufig): Qualifikation am Samstag, 2. August, 16 Uhr; erste Runde am Samstag, 8. August, 16 Uhr; zweite Runde am Mittwoch, 27. August, 17.30 Uhr.