Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

Pokalüberraschung nur ganz knapp verpasst TV Neuenkirchen belohnt sich nicht für Topleistung Verlinkte Inhalte Kreispokal Osnabrück Kl. Oesede Neuenkirchen

Mit vier ausgeschalteten Kreisligisten hatte der TV Neuenkirchen aus der 1. Kreisklasse im diesjährigen Kreispokalwettbewerb bereits für Furore gesorgt. Im Viertelfinale gegen den VFL Kloster Oesede fehlte der Mannschaft von Trainer "Maxi" Tönsing lediglich das letzte Quäntchen Glück, um auch den Titelverteidiger auszuschalten.

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang dem favorisierten Titelverteidiger nach einer unglücklichen Abwehraktion des Neuenkirchener Keepers der Treffer zum 1:1-Ausgleich, nachdem Fynn Bertelmann den Gastgeber in der 28. Spielminute in Führung gebracht hatte und lange wie der verdiente Sieger aussah. Im anschließenden Elfmeterschießen stand es vor den letzten beiden Schützen 5:5-Unentschieden. Beim letzten Strafstoß zielte der Torschütze Fynn Bertelsmann zu genau und traf den Pfosten. Lukas Cruys verwandelte den letzten Elfmeter zum viel umjubelten Treffer zum 6:5-Endstand für den VFL Kloster Oesede und sicherte seinem Team den Einzug ins Halbfinale.

Fynn Bertelsmann - Traf zum 1:0 für TV Neuenkirchen – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: