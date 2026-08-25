Pokalüberraschung bleibt aus

– Foto: Tanja Kaltofen

Der SVS begann die Partie mutig und körperlich präsent, doch die Mannschaft um Trainer Martin Leopold zeigte sich von Beginn an effizient und konnte nach 3 Minuten bereits das 1:0 bejubeln, als ein Angriff über die rechte Seite Kingsley Prince Madumere fand und dieser sicher verwandelte. 4 Minuten später konnte Florian Hansch im 2.Versuch per Kopf gar auf 2:0 erhöhen. Der SVS schüttelte sich kurz und hätte in der 8.Minute verkürzen können, als Jan Marvin Krüger Alexander Korent in Szene setzte und dieser Leon Schulze per Flanke fand. Dieser schloss mit Direktabnahme knapp über das Gästetor ab. Wie man Tore erzielte, zeigten weiterhin nur die Gäste – so durch Eric Stiller nach Eckball (17.). In der 26.Minute spielte sich die Leopold-Elf stark auf links durch und erneut konnte Eric Stiller die scharfe Eingabe mit dem 4.Tor abschließen. Der SV Schmölln verpasste dagegen den möglichen Anschlusstreffer, als eine Flanke von Justin Schmidt Eric Lochmann fand und dieser am starken Reflex von Lukas Sedlak scheiterte (30.). Nach starker Einzelleistung und Vorbereitung von Eric Stiller konnte Kingsley Prince Madumere den 5.Treffer erzielen und stellte somit den verdienten 5:0-Pausenstand her, auch wenn der SVS mit 2 guten Chancen den Ehrentreffer vor den Augen hatte.

5 Minuten nach Wiederanpfiff konnte Justin Smyla per Kopf das halbe Dutzend vollmachen, als er nach Flanke von rechtsaußen sträflich allein gelassen wurde. Eric Stiller traf nach Schuss aus der Drehung nur das Außennetz (57.) und auch Florian Hansch zielte zu ungenau und verpasste den 7.ZFC-Treffer (60.). Nach einem Schmöllner Konter bediente Leon Schulze Eric Lochmann und dieser konnte auf Lukas Sedlak zulaufen. Sein Schuss war allerdings zu mittig angesetzt und konnte pariert werden (61.). Besser machte es Felix Müller auf der Gegenseite, der nach Eckball per Kopf auf 7:0 stellte (63.). Kurz vor seiner Auswechslung konnte sich Richard Klaus noch einmal bei einem Aufsetzer auszeichnen (70.). In der 71.Minute kam der junge Daniel Schmidt in die Partie und somit zu seinen ersten Pflichtspielminuten im Schmöllner Tor. Bei einem weiteren Abschluss der Gäste musste dieser aber nicht eingreifen, da der Ball übers Schmöllner Gehäuse ging (74.). Auf der Gegenseite verpasste Alexander Korent den Ehrentreffer, da sein Abschluss zu zentral angesetzt war (75.). Die letzten beiden Torchancen der Partie hatten aber die Gäste. In der 83.Minute konnte sich Daniel Schmidt noch einmal bei einem straffen Schuss auszeichnen und fast mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Steffen Läsker rettete die Schmöllner Lattenoberkante (90.).