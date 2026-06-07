Pokalübergabe bei Frohndorfs Heimspielanschluss

Noch einmal sollte es ein Tag im Mühlgrabenstadion werden, an den man noch lange denken wird. Nach dem gelungenen Event am Freitag kamen auch heute wieder zahlreiche Zuschauer nach Frohndorf. Direkt vor dem Topspiel gegen Rasterberg wurde der langjährige Mannschaftskapitän Stefan Kuhn feierlich verabschiedet. Er geht als Rekordspieler der 1. Mannschaft und wird in Zukunft die Zweite verstärken. Zum Dank durfte er auch von Anfang an ran. Sein Team übernahm früh die Kontrolle, kam gegen die aufmerksamen Gäste aber nicht so richtig durch. Auf der anderen Seite wurde Rastenberg bei Kontern durchaus gefährlich. Luis Klaß und der angehende Torschützenkönig Lucca Nennewitz hatten die ersten passablen Möglichkeiten. Das Duo war dann auch für die verdiente Führung verantwortlich (1:0 - 24.). Die Stimmung im Rund war damit bereits am Gipfel angekommen. Statt dem 2:0 ließ man dann aber etwas die Zügel schleifen, wodurch die Gäste wieder ins Spiel kamen und vor der Pause das 1:1 machten.

Nach der Halbzeit hatte der SV die Partie wieder im Griff, ohne dass es viele Highlights gab. Mit der fairen Partie zwischen den beiden besten Teams der Liga hatte Schiri Hofmann keine Probleme. Die Hausherren wollten aber nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den Sieg heute mit den Fans feiern. Und so war es Routinier Alex "Mille" Hinkeldein der per Doppelpack (70./83.) am Ende mit dem 3:1 alles klar machte.

Nach Abpiff ging es dann steil... Das Team ließ sich von den knapp 300 Zuschauern feiern, Heim-Trainer Sebastien Eichhorn wurde von seinen Mannen für das 10jährige Amtsjubiläum geehrt und nach dem Staffelleiter Stephan Lange den Pokal übergeben hatte, ging die Party richtig los.