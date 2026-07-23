Pokaltraum gegen den BVB: HEBC verkauft bereits 20.000 Karten

HEBC gegen BVB im Volkspark. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Pokaltraum von HEBC nimmt immer größere Ausmaße an. Für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund sind nach dem Update dieser Woche bereits 20.000 Tickets verkauft. Damit deutet sich schon Wochen vor dem Anpfiff eine Kulisse an, die für den Hamburger Oberliga-Klub zu einem einmaligen Erlebnis werden kann.

Gespielt wird am Dienstag, 1. September 2026, um 20:45 Uhr im Volksparkstadion. Der heimische Professor-Reinmüller-Platz wäre für dieses Spiel zu klein gewesen. Deshalb zieht der amtierende Hamburger LOTTO-Pokalsieger für das Duell mit dem Bundesligisten in die große Arena des Hamburger SV um. HEBC hat den Termin und den öffentlichen Vorverkauf über die eigene Homepage bestätigt.

Inzwischen kommt der Super-Cup-Titel hinzu. Der Oberligist geht also nicht nur als Hamburger Pokalsieger, sondern auch mit weiterem Rückenwind in das wohl größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Gegner ist ausgerechnet Borussia Dortmund - ein Klub, der im Volksparkstadion bereits vor zwei Jahren mit einer riesigen Fanbasis für besondere Bilder sorgte.

Für HEBC ist das Spiel gegen Borussia Dortmund der vorläufige Höhepunkt einer außergewöhnlichen Phase. Erst gewann der Klub den LOTTO-Hamburg-Pokal und qualifizierte sich damit für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Im Finale setzte sich HEBC mit 5:1 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt durch und holte den Pokal erstmals in der Vereinsgeschichte.

Der BVB erinnert selbst daran, dass beim Pokalspiel gegen Phönix Lübeck 2024 insgesamt 50.971 Zuschauer im Volksparkstadion waren und rund 40.000 Dortmunder Fans das Stadion prägten. Nun kehren die Schwarzgelben an denselben Ort zurück.

Vorverkauf läuft in mehreren Phasen

Der HEBC-Vorverkauf begann am 8. Juli um 10 Uhr zunächst für Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins. Für Mitglieder standen nach Eingabe eines Promotioncodes exklusive Blöcke auf der Westtribüne zur Verfügung. Dieser exklusive Vorverkauf wurde am 13. Juli pausiert und am 21. Juli gemeinsam mit dem freien Vorverkauf fortgesetzt.

Seit dem 14. Juli hatten zudem HSV-Mitglieder ein Vorkaufsrecht auf Plätze der Nordtribüne. Dort sind keine Farben des Gastvereins erlaubt. Der freie Verkauf läuft seit dem 21. Juli. Fans von Borussia Dortmund sollen den Vorverkauf über den BVB nutzen oder Tickets in neutralen Bereichen erwerben. Die Preise beginnen nach Vereinsangaben bei 25 Euro.

Dass bereits 20.000 Karten verkauft sind, zeigt, welche Strahlkraft dieses Spiel entfaltet. Für HEBC geht es nicht nur um ein Duell mit einem der größten Vereine Deutschlands, sondern um einen Abend, der den gesamten Klub und den Hamburger Amateurfußball in den Mittelpunkt rückt.

Einmaliges Erlebnis im Volkspark

Sportlich ist die Ausgangslage klar. Der Oberligist trifft auf einen Champions-League-Klub, der in der ersten Pokalrunde der große Favorit ist. Genau daraus entsteht aber der Reiz. Für HEBC ist es die Bühne, die viele Spieler, Ehrenamtliche, Mitglieder und Fans im Amateurfußball nie erleben.

Ein Dienstagabend im Volksparkstadion, Flutlicht, DFB-Pokal, Borussia Dortmund als Gegner und schon jetzt 20.000 verkaufte Tickets - mehr Ausnahmezustand geht für einen Hamburger Oberliga-Klub kaum.

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