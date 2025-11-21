Pokaltraum des VfB 03 Hilden zerplatzt beim SC St. Tönis

SC St. Tönis – VfB 03 Hilden 4:3 (2:3). Der Stachel der Enttäuschung saß bei Tim Schneider 45 Minuten nach dem Abpfiff der Begegnung noch sehr tief. In seiner kurzen Analyse machte der Chefcoach des VfB 03 aus seinem Frust keinen Hehl. „Die Niederlage war nicht verdient – da war mehr drin für uns. Das war ein richtig guter Fight und es waren nur Kleinigkeiten, die ihn entschieden haben. Gerade deshalb ist es schwer, das zu akzeptieren“, sagte der 43-Jährige. Die Hildener Fußballer träumten vom Halbfinale im Niederrheinpokal und damit einem „historischen Moment“ in der Vereinsgeschichte, zogen aber letztlich in einem starken Viertelfinale beim Oberliga-Rivalen St. Tönis knapp den Kürzeren.
Der Pokalkampf im Jahn-Stadion zog rund 400 Zuschauer an, darunter viele Fans des VfB 03 – der Hildener Traditionsklub charterte eigens einen Bus für die Fahrt nach Tönisvorst. Die Anhänger sahen eine Begegnung, die von Beginn an hohes Tempo bot. Und das bei strömendem Regen auf einem Naturrasen, der zwar fest, aber durch die Nässe gleichwohl rutschig war. Die ersten guten Szenen der Partie boten die Gastgeber. So verpasste Mario Knops die erste Gelegenheit zur Führung (4.). Zehn Minuten später setzte sich der SC-Torjäger im Zweikampf stark durch, fand aber seinen Meister in Yannic Lenze. Keine Chance hatte der VfB 03-Schlussmann jedoch, als Schiedsrichter Jan Peter Weßels im Getümmel vor dem Hildener Kasten ein Foul erkannte und Knops den Elfmeter zum 1:0 (19.) im Netz versenkte.
Doch die Hildener schlugen bald zurück. Nach einem Angriff über die linke Seite klärte die SC-Abwehr nicht konsequent genug. Letztlich landete der Ball vor den Füßen von Mohamed Cissé, der im Strafraum nervenstark den Ball aus kurzer Distanz zum Ausgleich ins Tor beförderte (25.). Das Spiel wogte weiter hin und her. Tyler Nkamanyi entwickelte sich allmählich zum permanten Unruheherd im VfB 03-Strafraum, düpierte mit seiner Schnelligkeit die Hildener Defensive, scheiterte aber am glänzend reagierenden Yannic Lenze (29.). Auf der anderen Seite leitete eine kurz ausgeführte Ecke die Gäste-Führung ein. Letztlich kam der Ball zu Etienne Feese, der das Leder in den gegnerischen Kasten jagte (30.).
Der VfB 03 bekam nun Oberwasser, doch Feese vergab zwei weitere klare Möglichkeiten (37. Distanzschuss, 40. Kopfball). Wie eine kalte Dusche wirkte in dieser Phase der Treffer von Julio Torrens, der aus gut 25 Metern zum 2:2 (43.) egalisierte. Die Antwort des Schneider-Teams ließ nicht lange auf sich warten. Nach Cissé-Zuspiel setzte Pascal Weber in der ersten Minute der Nachspielzeit zu einem Sturmlauf an, den er zur erneuten 3:2-Führung (90+1) abschloss. Das Momentum lag zweifellos auf Hildener Seite, doch das änderte sich nach dem Wiederanpfiff.
Nach der Pause fand St. Tönis schneller ins Spiel zurück. So klärte VfB 03-Keeper Lenze gegen Morten Heffungs zur Ecke (58.). Es folgten die ersten Wechsel auf beiden Seiten. Denn die ganz großen Chancen blieben in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit aus. Dann aber schlug der schnelle Nkamanyi Haken in der Hildener Hälfte, ließ gleich mehrere Spieler stehen und erzielte den umjubelten Ausgleich zum 3:3 (66.), den auch Keeper Lenze nicht mehr verhindern konnte, weil er im entscheidenden Augenblick wegrutschte. „Yannic kam gar nicht mehr dahin“, seufzte Tim Schneider und stellte mit Blick auf die Defensivarbeit fest: „Uns fehlt die Abgezocktheit.“
Kurz danach verließ Pascal Weber aufgrund muskulärer Probleme den Rasen. Für den Routinier kam Leon Prokshi, der sich in der Schlussphase ebenso wie zuvor schon Luis Ortmann und Nils Gatzke ein extra Lob des Cheftrainers verdiente. „Die Jungs haben richtig gut abgeliefert, sind defensiv viele Meter gegangen und haben den Rasen umgegraben“, erklärte Tim Schneider, der im Ganzen überaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war. Wären da nur nicht die letzten Minuten in der regulären Spielzeit gewesen. Denn Nkamanyi sorgte für die Entscheidung, als er von neuem die Hildener Defensive ausspielte und einen Konter zum 4:3-Endstand für den SC St. Tönis vollendete. Der VfB 03 drängte mit dem Mut der Verzweiflung auf den Ausgleich und damit die Verlängerung, doch das Anrennen wurde nicht belohnt. Unter anderem reklamierten die Hildener vergeblich einen Elfmeter, als Prokshi im Strafraum an den Ball kam und dabei einen Tritt auf den Spann des Standbeins erhielt.
„Die Chance war da und die Mannschaft hat weiter an sich geglaubt“, lautete das Fazit von Tim Schneider, ehe er sich mit schlechter Laune auf die Heimfahrt begab. Derweil jubelte SC-Coach Bekim Kastrati. Denn der Einzug ins Halbfinale ist auch für seine Mannschaft und den Klub ein historisches Ereignis.