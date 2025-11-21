Pokaltraum des VfB 03 Hilden zerplatzt beim SC St. Tönis

Nach der Pause fand St. Tönis schneller ins Spiel zurück. So klärte VfB 03-Keeper Lenze gegen Morten Heffungs zur Ecke (58.). Es folgten die ersten Wechsel auf beiden Seiten. Denn die ganz großen Chancen blieben in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit aus. Dann aber schlug der schnelle Nkamanyi Haken in der Hildener Hälfte, ließ gleich mehrere Spieler stehen und erzielte den umjubelten Ausgleich zum 3:3 (66.), den auch Keeper Lenze nicht mehr verhindern konnte, weil er im entscheidenden Augenblick wegrutschte. „Yannic kam gar nicht mehr dahin“, seufzte Tim Schneider und stellte mit Blick auf die Defensivarbeit fest: „Uns fehlt die Abgezocktheit.“

Kurz danach verließ Pascal Weber aufgrund muskulärer Probleme den Rasen. Für den Routinier kam Leon Prokshi, der sich in der Schlussphase ebenso wie zuvor schon Luis Ortmann und Nils Gatzke ein extra Lob des Cheftrainers verdiente. „Die Jungs haben richtig gut abgeliefert, sind defensiv viele Meter gegangen und haben den Rasen umgegraben“, erklärte Tim Schneider, der im Ganzen überaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war. Wären da nur nicht die letzten Minuten in der regulären Spielzeit gewesen. Denn Nkamanyi sorgte für die Entscheidung, als er von neuem die Hildener Defensive ausspielte und einen Konter zum 4:3-Endstand für den SC St. Tönis vollendete. Der VfB 03 drängte mit dem Mut der Verzweiflung auf den Ausgleich und damit die Verlängerung, doch das Anrennen wurde nicht belohnt. Unter anderem reklamierten die Hildener vergeblich einen Elfmeter, als Prokshi im Strafraum an den Ball kam und dabei einen Tritt auf den Spann des Standbeins erhielt.

„Die Chance war da und die Mannschaft hat weiter an sich geglaubt“, lautete das Fazit von Tim Schneider, ehe er sich mit schlechter Laune auf die Heimfahrt begab. Derweil jubelte SC-Coach Bekim Kastrati. Denn der Einzug ins Halbfinale ist auch für seine Mannschaft und den Klub ein historisches Ereignis.