Pokaltag mit vier Entscheidungen steht am Sonntag an

Ein großer Pokaltag steht am Sonntag in der Spree-Arena in Fürstenwalde auf dem Programm. Gleich vier Landespokalsieger werden ermittelt. Los geht um 9 Uhr mit dem Endspiel der D-Juniorinnen. Zum Abschluss des Tages gibt es das Finale im Landespokal der Frauen. Dabei stehen sich der FSV Babelsberg 74 und die SG Blau-Weiß Beelitz gegenüber. Hier gibt es die Übersicht: