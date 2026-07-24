Pokalstart in Drochtersen: Für Atlas beginnt jetzt die Pflicht Nach einer erfolgreichen Vorbereitung startet der SV Atlas Delmenhorst am Samstag in die neue Saison von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Die Testspiele sind Geschichte, nun zählt jedes Ergebnis. Nach dem 2:1-Erfolg im letzten Vorbereitungsspiel gegen den TuS Bersenbrück richtet der SV Atlas Delmenhorst den Blick auf den Pflichtspielauftakt. Im Krombacher Niedersachsenpokal gastiert die Mannschaft von Trainer Key Riebau beim SV Drochtersen/Assel.

Mit dem Sieg gegen den TuS Bersenbrück hat der SV Atlas Delmenhorst die Sommervorbereitung abgeschlossen. Nach intensiven Trainingswochen und mehreren Testspielen beginnt für den Regionalliga-Aufsteiger nun der Ernst der Saison. Der erste Pflichtspieleinsatz führt die Delmenhorster am Samstag zum Ligakonkurrenten SV Drochtersen/Assel. Vom Testbetrieb in den Wettkampfmodus Das 2:1 gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück bildete den Schlusspunkt der Vorbereitung. Nun rückt der Wettbewerb in den Mittelpunkt. Im Krombacher Niedersachsenpokal geht es nicht mehr um Erkenntnisse oder Belastungssteuerung, sondern ausschließlich um das Weiterkommen.

Mit Drochtersen/Assel wartet dabei sofort eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Duell gegen den etablierten Regionalligisten bietet dem SV Atlas früh die Möglichkeit, sich auf Pflichtspielniveau mit einem Konkurrenten aus der eigenen Liga zu messen. Erste Bewährungsprobe für den Aufsteiger Für Trainer Key Riebau und seine Mannschaft beginnt damit eine neue Phase. Nach der erfolgreichen Oberliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Regionalliga soll der Schwung der vergangenen Monate in die neue Saison mitgenommen werden.