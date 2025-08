Pokalspiele Donau/Isar:

Die Gäste gingen bereits in der 16. Minute durch Fabrizio Brandes in Führung. Eching versuchte, sich ins Spiel zu kämpfen, doch die Defensive von Freising blieb stabil. In der 35. Minute erhöhte Marzuk Shaban mit einem sehenswerten Tor auf 0:2. Noch vor der Pause sorgte Marcel Hack (45.) mit seinem Treffer für den komfortablen 0:3-Halbzeitstand.

Die Hausherren starteten furios in die Partie und gingen bereits in der 4. Minute durch Matthias Weinzierl in Führung. Hundszell dominierte das Geschehen nach Belieben und erhöhte in der 19. Minute erneut durch Weinzierl auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Johannes Rindlbacher mit seinem Treffer für das 3:0 (41.) und stellte damit die Weichen klar auf Sieg.

Nach dem Seitenwechsel kam Haunwöhr besser ins Spiel und belohnte sich in der 63. Minute mit dem 3:1 durch Tim Schirmer. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nur kurz: Alexander Seidl stellte in der 72. Minute den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte schließlich Glen Bajer in der 78. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.

Der SV Ingolstadt-Hundszell zieht damit souverän in die nächste Runde des Pokals ein und zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung.