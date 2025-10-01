Pokalspiel zwischen Freising und Berglern wegen Trauerfall abgesagt

Das Pokalhalbfinale zwischen Eintracht Berglern und dem SE Freising entfällt. – Foto: Montage: FuPa/Schikowski

Das Pokal-Halbfinale im Kreis Donau/Isar zwischen dem Bezirksligisten SE Freising und dem Kreisligisten Eintracht Berglern aus dem Landkreis Erding ist abgesagt.

Update vom 1. September um 11:10 Uhr: Der SE Freising hat die Spielabsage des Pokalduells auf Instagram bestätigt. „Mit großer Bestürzung haben wir soeben erfahren, dass ein Spieler des SV Eintracht Berglern völlig unerwartet am gestrigen Abend verstorben ist“, erklärte der SEF auf Instagram. „Aus diesem Grund wurde das Pokal-Halbfinale abgesagt und wird somit nicht heute stattfinden.“ „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und dem gesamten Verein“, schreibt der Verein weiter. „Wir sprechen allen Angehörigen unser tief empfundenes Mitgefühl aus.“

Aus Respekt vor der Privatsphäre und aus Rücksicht vor den Trauernden verzichtet die Redaktion von Fussball Vorort vorerst auf weitere Berichterstattung. Die weitere Kommunikation überlassen wir den Vereinen. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden. Heute, 19:30 Uhr SV Eintracht 60 Berglern SV Berglern SC Eintracht Freising SE Freising Abgesagt

Update vom 1. September um 10 Uhr: Das Pokalspiel zwischen dem SE Freising und Eintracht Berglern ist abgesagt. Das bestätigten beide Vereine auf Nachfrage. (btfm) Pokal-Duell ums Finale: SE Freising vor Halbfinale gegen Eintracht Berglern Erstmeldung vom 30. September: Nur gute Erfahrungen gemacht haben die Lerchenfelder heuer dagegen im Toto-Pokal. Und nun haben die SEF-Kicker sogar die Möglichkeit, ins Finale im Kreis Donau/Isar einzuziehen – und damit weiter Selbstvertrauen für den Liga-Alltag zu tanken. Zu Gast sind die Freisinger am Mittwoch (19.30 Uhr) im Halbfinale beim SV Eintracht Berglern, dem aktuellen Sechsten der Kreisliga 2. SEF-Trainer Heiko Baumgärtner nimmt das Duell sehr ernst. „Das wird eine heiße Partie“, prophezeit er. „Berglern ist eine eingespielte Truppe.“ Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Kranzberg und Unterbruck zuvor, scheint die Eintracht die Kurve bekommen zu haben. Jüngst gab es einen 4:0-Sieg in Nandlstadt. Die Holledauer waren heuer gar nicht mal so schlecht in die Liga gestartet, doch Berglern trat über 90 Minuten souverän auf und gewann die Partie am Ende hochverdient.

Trainer Heiko Baumgärtner verlor mit dem SE Freising seine Heimpremiere. – Foto: Fupa