Pokalspiel vor der Brust: Merten fährt mit „voller Kapelle“ nach Düren

Der SSV Merten gastiert zum Pokal-Auftakt bei Kurdistan Düren. – Foto: KimosVision

Wenn am kommenden Wochenende die 1. Runde des Mittelrheinpokals ansteht, ist natürlich auch der SSV Merten mit von der Partie. Seit dem Mittelrheinliga-Aufstieg 2024 ist der SSV auch in diesem Wettbewerb gesetzt, und steht nun gleich zu Beginn vor einer durchaus unangenehmen Aufgabe. Für die Elf von Übungsleiter Bünyamin Kilic geht es am Sonntag zu Landesligist SV Kurdistan Düren. Zugleich ist es der letzte Auftritt vor dem anstehenden Ligaauftakt gegen Vorjahres-Vizemeister Siegburger SV 04 eine Woche darauf. Aus diesem Grund reist der SSV „mit hoffentlich voller Kapelle“ nach Düren.

„Wir haben vergangene Saison in der zweiten Pokalrunde bereits erlebt, wie schnell ein Spiel kippen kann. Damals haben wir viel rotiert, waren nach einer Führung in Unterzahl und haben die Partie anschließend noch aus der Hand gegeben. Das ist für uns eine wichtige Erfahrung“, blickt der 39-jährige Übungsleiter kritisch auf das Pokalerlebnis der abgelaufenen Spielzeit zurück. Ein wiederholt frühes Ausscheiden will der SSV nun mit aller Macht vermeiden, weshalb es den SV Kurdistan Düren auch keineswegs zu unterschätzen gelte: „Für mich ist Düren kein unterklassiger Gegner, sondern ein Landesligist mit Qualität. Sie haben einen Top-Trainer verpflichtet und verfügen über mehrere Spieler mit Mittelrheinliga-Erfahrung. Dazu kommen viele erfahrene Spieler, die wissen, wie man solche Pokalspiele angeht“, ordnet Kilic den bevorstehenden Kontrahenten durchweg positiv ein und schlussfolgert: „Deshalb kann Düren definitiv das Potenzial entwickeln, aus der Partie ein Spiel auf Augenhöhe zu machen. Wir bereiten uns deshalb genauso auf dieses Spiel vor wie auf ein Meisterschaftsspiel.“

Nach der Vizemeisterschaft im ersten Mittelrheinliga-Jahr 2024/25 war der SSV Merten auch in der vergangenen Spielzeit im Mittelrheinpokal vertreten. Allerdings nicht allzu lange: Auf einen umkämpften 4:2-Erfolg bei Bezirksligist SV Schönenbach 1920 folgte das überraschende Aus gegen den damaligen Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind bereits in Runde zwei. Trotz zwischenzeitlicher Führung musste sich der Favorit schlussendlich geschlagen geben, auch weil aus Sicht von Chefcoach Bünyamin Kilic im Nachgang suboptimale Entscheidungen getroffen wurden:

„Pokal hat sehr hohen Stellenwert“

Ohnehin stellt das Pokalspiel am Sonntag eine wichtige Standortbestimmung für den auch in dieser Mittelrheinliga-Spielzeit hochgehandelten SSV Merten dar, schließlich wartet nur eine Woche darauf das Topspiel beim Siegburger SV zum Ligaauftakt. Zwar liege der Fokus derzeit „ausschließlich auf Düren und dem Pokal“, dennoch würde sich der SSV durch einen überzeugenden Sieg am Sonntag sicherlich wichtiges Selbstvertrauen aneignen. Was es schlussendlich brauchen wird, um in Düren zu bestehen, stellt Kilic unmissverständlich klar:

„Wir werden alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen und hoffentlich mit voller Kapelle antreten. Wir wollen dominant spielen, unser Spiel durchsetzen und der Begegnung unseren Stempel aufdrücken. Wir werden alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen“, versichert der Chefcoach. Insbesondere deshalb, weil der Pokalwettbewerb für den Vorjahrs-Vierten der Mittelrheinliga große Bedeutung besitze: „Für uns hat der Pokal nicht nur seine „eigenen Gesetze“, sondern beim SSV Merten auch einen sehr hohen Stellenwert“; hebt Kilic in aller Deutlichkeit hervor.

Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Saisoneinstand könnten derweil durchaus schlechter stehen. Schließlich konnten die Grün-Weißen neun ihrer elf Testspiele der Sommer-Vorbereitung für sich entscheiden. Zuletzt fertigte die Kilic-Elf sowohl Bezirksligist SV Rot-Weiß Merl (7:1) als auch Landesligist TuS Mondorf 1920 (5:1) im Rahmen des eigens ausgerichteten MerKur Arena Blitzturniers ab. Und das mit zwei verschiedenen Mannschaften. Ebendiese Kaderbreite sieht auch Kilic als große Stärke seiner Elf.

Kadersituation „ein Stück weit Luxus“

Denn den ohnehin schon starken Kader der Vorsaison hat der SSV mit 13 weiteren Neuverpflichtungen ordentlich aufgesteckt. Auf der Zugangsseite herausstechen tut insbesondere Offensiv-Transfer Noah Can Kurmali, der von Ligakontrahent TuS Blau-Weiß Königsdorf losgeeist wurde. Mit dem 24-jährigen Top-Knipser (18 Tore/12 Vorlagen) angelt sich der SSV eine der heißesten Aktien der abgelaufenen Spielzeit, was auch Kilic keineswegs entgangen ist:

„Noah Kurmali war zum Ende der abgelaufenen Saison einer der besten Scorer der Liga. Er konnte in der Vorbereitung bereits zeigen, warum das so ist. Was bei ihm aber genauso wichtig ist: Auch außerhalb des Platzes macht er einen sehr guten Eindruck und ist extrem bodenständig. Ich mag Spieler, die demütig bleiben und trotz ihrer Qualität nicht abheben“, spricht der Coach ein gehöriges Sonderlob an seinen neuen Schützling aus. Aber auch von den restlichen Neuverpflichtungen zeigt sich der Trainer überzeugt:

„Wir haben insgesamt elf neue Feldspieler im Kader. Darunter sind einige sehr interessante Talente, aber auch Spieler, die den Anspruch haben, in unserer ersten Elf zu stehen. Das sorgt für einen gesunden Konkurrenzkampf und zeigt, dass wir aktuell eine sehr gute Breite im Kader haben. Die Situation ist für uns ein Stück weit Luxus“, ordnet Kilic seinen mit 23 Mann voll bestückten Kader ein, bremst jegliche Euphorie-Gefühle aber zugleich bewusst ab: „Wir sollten den Ball trotzdem flach halten. Wir haben mit Jerome Propheter, Eliot Albert und Maximilian Decker immerhin auch drei herausragende Defensivspieler verloren. Das waren drei wichtige Bestandteile der besten Defensive der Vorsaison. Diese Qualität können wir nicht eins zu eins ersetzen und müssen sie im Kollektiv auffangen“, weiß der Coach. Auch deshalb steht am Freitag noch ein letztes Testspiel gegen TuS Oberpleis an, damit „die Jungs, die in der Vorbereitung noch nicht so viel gespielt haben, Minuten sammeln können“ und der Konkurrenzkampf weiter angekurbelt wird. Anschließend wartet dann der SV Kurdistan Düren.