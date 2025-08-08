Pokalspiel von St. Tönis findet ohne Starzugang statt

Leichter Aufgalopp für Oberligist SC St. Tönis in der 1. Runde des Niederrheinpokals. Das Team um den spektakulären Neuzugang Jannis Nikolaou – er ist am Wochenende wegen seiner Verabschiedung bei Eintracht Braunschweig aber nicht dabei – muss zum Bezirksligisten SuS Dinslaken. Der war in der vergangenen Saison gut im vorderen Mittelfeld platziert. Neben Nikolaou wird auch der sich in den bisherigen Vorbereitungsspielen in bester Form präsentierende Mario Knops (Kurzurlaub) und Youngster Ibraim Ilazi fehlen, der sich beim Testspiel in Holzheim an der Schulter verletzte. Knops scheint den Flow aus der vergangenen Spielzeit, wo er auf 18 Treffer und zehn Vorlagen kam, nahtlos übernommen zu haben.
Als Außenseiter ins Rennen gehen die beiden Bezirksligisten SSV Grefrath und VfR Fischeln in den Partien gegen die zwei Ligen höher spielenden SpVg Schonnebeck und SF Baumberg. Daran ändert auch nichts, dass Oberliga-Vizemeister Schonnebeck seine beiden Goalgetter Arne Wessels (Borussia Dortmund U23) und Conor David Tönnies (Fortuna Düsseldorf U23) verlor. Unter den Neuzugängen sind nämlich ähnliche Hochkaräter. Die Grefrather, die mit einem selten großen Kader in die Saison gehen, sorgen sich nur um Routinier Christofer Feyen, der vergangenen Montag beim Testspiel gegen die A-Junioren des SC St. Tönis (1:1) nicht nur Torschütze war, sondern sich auch verletzte.
Beim VfR Fischeln lief bisher einiges vielversprechender als erwartet. Neutrainer Jakob Scheller scheint genau das richtige Händchen zu haben. Sonntag muss er allerdings auf einen seiner Besten, nämlich den urlaubenden Hendrik Rouland, verzichten. Der von Willich gekommene Ndrin Maloku befindet sich noch im Aufbautraining. Dagegen soll nächste Woche bei Ben Lauren Sundermann nach dem zweiten Kreuzbandabriss die lange Leidenszeit endgültig ad acta gelegt werden können.