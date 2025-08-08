Pokalspiel von St. Tönis findet ohne Starzugang statt

Leichter Aufgalopp für Oberligist SC St. Tönis in der 1. Runde des Niederrheinpokals. Das Team um den spektakulären Neuzugang Jannis Nikolaou – er ist am Wochenende wegen seiner Verabschiedung bei Eintracht Braunschweig aber nicht dabei – muss zum Bezirksligisten SuS Dinslaken. Der war in der vergangenen Saison gut im vorderen Mittelfeld platziert. Neben Nikolaou wird auch der sich in den bisherigen Vorbereitungsspielen in bester Form präsentierende Mario Knops (Kurzurlaub) und Youngster Ibraim Ilazi fehlen, der sich beim Testspiel in Holzheim an der Schulter verletzte. Knops scheint den Flow aus der vergangenen Spielzeit, wo er auf 18 Treffer und zehn Vorlagen kam, nahtlos übernommen zu haben.