Pokalspiel: SV Bornberg -TSV Wehden

Pünktlich um 20 Uhr war alles für unser Pokalspiel gegen den TSV Wehden angerichtet. Bei besten Wetter erwischten die Wehdener den besseren Start in die Partie und belohnten sich schnell mit zwei Toren in der 4. sowie 15. Minute.

Unsere Reaktion auf den Platzverweis war dafür umso besser. Erst hält J. Mischke zweimal richtig stark, ehe M .Wieczorek die Unaufmerksamkeit in der Wehdener Hintermannschaft nutzt und auf 1:2 (37.Minute) verkürzt.

Auch wenn der TSV Wehden weiter am Drücker blieb, fanden wir nun mehr und mehr in die Partie. Uns war klar das es gegen einen Kreisligisten nur über Kampf, gute Teamleistung sowie dem quentchen Glück gehen kann. Dieses quentchen Glück fehlte uns nun leider bei der Schiedrichter Entscheidung. Dieser Entschied P Heller seinem 2.Foul mit gelb-Rot( 28.Minute) vom Platz zu stellen. Hier hätte man sich ein wenig mehr Fingerspitzengefühl gewünscht.

Obwohl die Wehdener vor bzw kurz nach der Halbzeit mit teils etwas Glück nochmals erhöhten, merkte man das wir uns noch nicht aufgegeben hatten. M. Großer vergibt freistehend nur knapp, W. Wildt köpft den Ball nur um Haares breite am Tor vorbei. Und nachdem M. Großer mit einem schönen Freistoß noch am Wehdener Keeper scheitert nutzt er seine nächste Chance und schiebt ins kurze Eck ein (65.Minute).

Der TSV Wehden machten erstmal unbeirrt weiter, scheiterten zumeist aber an der Abwehr oder unseren J. Mischke der heute einen richtig guten Tag erwischte.

Um es nun vielleicht doch noch ein wenig spannender zu machen, gingen wir nun deutlich höheres Risiko . Dies gepart mit der Tatsache einen Mann weniger zu haben, hat der TSV Wehden clever genutzt und erziehlten weitere Tore .

Das Ergebnis war für den Spielverlauf zum Schluss deutlich zu hoch .

Dennoch gratulieren wir dem TSV Wehden zum verdienten weiterkommen und wünschen weiterhin viel Erfolg!!