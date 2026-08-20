Pokalspiel in Oidtweiler: Porz ist sich „Favoritenrolle bewusst“

SpVg-Coach Jonas Wendt erhofft sich einen gelungen Saisoneinstand. – Foto: LaBima

Nach rund vierwöchiger Sommer-Vorbereitung steht am kommenden Wochenende das erste Pflichtspiel der Saison für die SpVg Porz 1919 an. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist der Mittelrheinliga-Teilnehmer auch dieses Mal im Mittelrheinpokal vertreten, und bekommt es in Runde eins mit dem zwei Klassen tiefer beheimateten FC Concordia Oidtweiler zutun. Dass die SpVg ob des Klassenunterschieds favorisiert in die Begegnung geht, dessen ist sich auch Übungsleiter Jonas Wendt bewusst. Der langjährige Cheftrainer geht in seine neunte Amtszeit in Porz und erhofft sich einen gelungenen Saisoneinstand.

„Es ist ein extrem schmerzhafter Verlust für uns. Wir hatten bis Mai noch mit ihm geplant und hatten auch eine Zusage vorliegen. Er sich dann aber umentschieden und vermutlich auch ein besseres Angebot bekommen. Das ist mit Sicherheit unser schmerzhaftester Abgang“, hebt der 43-jährige Coach hervor und fügt an: „Bei den anderen Abgängen war alles sauber geplant und teils auch von uns gewollt.“ In Sachen Kommunikation mit dem aufnehmenden Verein Vichttal sei zumindest aus Sicht des Porzer Übungsleiters im Fall Aziz nicht alles optimal gelaufen. Dennoch ist der Transfer nun vollzogen und der Fokus voll und ganz auf den bevorstehenden Saisonstart gerichtet, wie Wendt versichert:

Bei der SpVg Porz hat sich auch in diesem Sommer personell einiges getan. Zumindest, wenn man einen Blick auf den Kader des Mittelrheinligisten wirft. Denn dort haben der SpVg einerseits 15 Akteure den Rücken gekehrt, andererseits sind auch 14 Neuverpflichtungen zum Team gestoßen. Dass die Mannschaft um Übungsleiter Jonas Wendt diesen Umbruch zunächst einmal auffangen muss, steht außer Frage. Schließlich hat der Verein wichtige Führungsspieler der vergangenen Saison verloren. Besonders schmerzhaft ist allen voran der Abgang von Top-Vorbereiter Marciano Aziz, den künftig im Trikot von Ligakontrahent VfL Vichttal aufläuft. Den Abgang einer seiner Top-Spieler der abgelaufenen Spielzeit bedauert auch Wendt sehr:

„Wir haben jetzt noch eine normale Trainingswoche zur Vorbereitung und wollen natürlich weiterkommen. Wir sind uns unserer Favoritenrolle bewusst, treffen aber auch das erste Mal aufeinander. Deshalb kann ich den Gegner nicht einschätzen. Dennoch ist es unser Anspruch, dass wir in die nächste Runde einziehen. Dafür müssen wir unsere normale Einstellung an den Tag legen“, lässt der Cheftrainer hinsichtlich der anstehenden Aufgabe verlauten. Die rund einmonatige Vorbereitung bewertet Wendt zudem als gute Grundlage für den Saisonstart. Mit sechs Siegen aus neun Testspielen könnte die Bilanz schließlich durchaus schlechter aussehen: „Die Vorbereitung verlief positiv. Wir haben viele Neuzugänge, die wir integrieren müssen, das braucht natürlich Zeit. Wir sind aber grundsätzlich zufrieden mit der Art und Weise, wie die Jungs arbeiten“, so der Coach.

Drei Akteure stechen heraus

Mit den Schlussmännern Marlon Müller (SV Eintracht Hohkeppel II) und Car Michels (FC Pesch), den Defensivspielern Khalid Whitter (SC Fortuna Bonn), Hyunjin Lim, Nico Langwald (Gencler Birligi Bergisch Gladbach), Fabian Kirst (1. FC Spich), Alessandro Grimm (SV Bergisch Gladbach 09) und Tanna Bellear (Siegburger SV 04) hat sich die SpVg insbesondere in der Hintermannschaft neu aufgestellt. Aber auch im Offensivbereich sind einige Zugänge zum Kader gestoßen. Mit den Mittelfeldakteuren Levent Salih Usta (1. FC Düren), Ilias Khettabi (SC Fortuna Bonn), Chihyun Jung (ETB SW Essen) und Soru Iwanaga (SG Unterrath) sowie den Stürmern Abiange Ilunga (1. FC Düren) und Amadou-Sadio Camara (SC Fortuna Köln II) hat die Wendt-Elf seinen Kader ordentlich aufgestockt.

Rückblickend auf die nun absolvierte Vorbereitung stechen aus Sicht des Trainer allen voran drei Spieler heraus, die sich besonders in den Vordergrund spielen konnten: „Shin-Young Hwang, der schon länger bei uns ist, hat sich in den Vordergrund gespielt und ist zu einem Führungsspieler gereift. Von den Neuen machen Ilias Khettabi und Amadou Camara einen sehr guten Eindruck“, hebt Wendt die starken Vorbereitungsleistungen seiner Schützlinge heraus. Letzterer Akteur, der nach einer kurzen Zwischenstation bei Fortuna Köln wieder zurück in Porz ist - wo er mit 22 Torbeteiligungen in der Aufstiegssaison 2022/23 einst große Spuren hinterließ - wird am Samstag jedoch nicht im Aufgebot der SpVg stehen können.

Gleiches gilt auch für Khalid Whitter, der sich bereits zu Beginn der Vorbereitung das Knie verdreht hat und länger ausfallen wird. Und auch hinter Top-Knipser Metin Kezil steht noch ein dickes Fragezeichen. Die offensive Lebensversicherung der Porzer, der es in der abgelaufenen Mittelrheinliga-Spielzeit auf 18 Treffer in 24 Einsätzen brachte, plagt sein April mit Wadenproblemen und konnte die Vorbereitung „nicht voll durchziehen.“ Ein Ausfall des Topstürmers wäre ohne Frage ein großer Verlust, dennoch werde die SpVg mit Blick auf den nahenden Ligaauftakt gegen Aufsteiger SC Borussia Lindenthal-Hohenlind kein Risiko eingehen: „Bei Metin genießen wir große Vorsicht. Die Wadenprobleme sind noch nicht ganz behoben gewesen, er ist aber jetzt seit einer Woche wieder im Training. Ob er am Samstag im Kader ist, müssen wir sehen.“

Pokalauftakt als Fundament für einen erfolgreichen Ligastart

Nur eine Woche nach dem Pokalauftakt in Oidtweiler startet die SpVg Porz bei Aufsteiger Borussia Lindenthal in die neue Ligasaison. Auch deshalb ist ein gelungener Pflichtspielauftakt und das Weiterkommen im Pokal von großer Bedeutung. Zugleich strebt es die Wendt-Elf an, weiter zu kommen als im Vorjahr und bedeutsame Gelder für die Kasse einzustreichen: „Wir wollen uns in jedem Spiel bestmöglich schlagen und so weit wie möglich kommen. Optimal wäre es, Runde für Runde auf einen Gegner zu treffen, der uns liegt. Also entweder einen Gegner, gegen den wir favorisiert sind oder einen Top-Gegner, der die Kasse ordentlich füllt“, resümiert Wendt. In der vergangenen Pokalsaison scheiterte die SpVg an Ligarivale SpVg Frechen 20 bereits in Runde zwei.

Und auch hinsichtlich des Ligastarts sind die Ansprüche klar: „In Hohenlind ist es unser Anspruch, zu bestehen. Das ist ein Gegner, den wir mit Blick auf die Konkurrenz schlagen wollen und müssen. Unser Saisonziel ist wie auch in den vergangenen Jahren der Klassenerhalt. Wenn wir das erneut hinbekommen, wäre das ein Meisterstück“, zeigt Wendt die Anforderungen seiner Mannschaft unter Rücksicht der begrenzten finanziellen Kapazitäten auf. Schließlich gebe es nach wie vor eine gewisse „Unruhe im Verein“: „Wir mussten auch in diesem Sommer wieder primär auf junge Spieler setzen und haben einige Schlüsselspieler verloren. Einerseits finanzieller Natur, weil wir dort noch einmal runterschrauben mussten, andererseits aufgrund der enormen Unruhen im Verein“, findet der Übungsleiter deutliche Worte, betont aber zugleich. „Dennoch brennen wir auf den ersten Spieltag.“