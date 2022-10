Pokalspiel in Altlandsberg

++Bitteres Pokalaus in Runde 1++

Nach 120 Minuten bei sengenden Temperaturen musste sich der HSV dem MTV 1860 Altlandsberg e.V. - Fußball mit 1:2 geschlagen geben.

Das Spiel begann verheißungsvoll mit einem sehr spielbestimmenden Beginn von den in schwarz gekleideten Gästen aus Hennickendorf. Man ließ Ball und Gegner sehr gut laufen und wartete geduldig auf sich bietende Torchancen.

Die Heimmannschaft in grün beschränkte sich aufs Verteidigen und schnelles Umschaltspiel bei Ballgewinnen. Nach 16 Minuten waren es jedoch die Hausherren, die mit einer guten Chance in Führung hätten gehen können, aber Hartmann traf nur den Pfosten. 2 Minuten später wurde dann auch der HSV durch Heyse gefährlich und in der 25. Minute gab es für den MTV einen Abschluss durch Borowski. Mehr erwähnenswerte Szenen gab die erste halbe Stunde nicht her. Hennickendorf war weiterhin tonangebend und so war es dann doch eher überraschend als der MTV durch Hartmann in der 33. Minute in Führung ging. Nachdem er am 16er freigespielt wurde, schaffte es kein Verteidiger mehr einzugreifen und Hartmann schloss trocken und platziert ab.

Den Rückschlag mussten die Hennickendorfer erstmal verkraften und so kamen die Altlandsberger besser in die Partie. Mit einer Doppelchance für den HSV in der 45. Minute, die aber erfolglos blieb, ging es in die Kabinen.

Der MTV kam etwas besser aus der Kabine und konnte die ersten Torchancen der zweiten Hälfte auf sein Konto verbuchen. Zunächst scheiterte Wahlandt an Dudziak (47'), anschließend Häfner per Freistoß an der Latte (59') und 2 Minuten später konnte Dudziak eine weitere Torchance vereiteln.

Da sich Altlandsberg nun weiter nach vorne traute, boten sich auf der anderen Seite Räume für den HSV. Während der MTV in der 65. Minute noch den Abschluss von Standke parieren konnte, fiel dann nur wenige Sekunden später der verdiente Ausgleich für Hennickendorf. Karwowski setzte sich am 16er Eck durch und bediente mit einer starken Flanke den durchgestarteten Prill am zweiten Pfosten, der diesen Treffer einfach wollte, egal wie.

Das Momentum lag nun wieder bei den Gästen aus Hennickendorf. Bis zur 80. Minute kam man zu einigen guten Torchancen, zum Beispiel durch Karwowski (70'), dessen Schuss aber stark gehalten wurde.

In den Schlussminuten kamen dann nochmal die Hausherren zu einigen Chancen, aber der Spielstand konnte in die Verlängerung gerettet werden.