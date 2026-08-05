Pokalspiel gegen SV Rosellen ist eine Chance für den KFC-Kader

KFC-Trainer Julian Stöhr. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Für den KFC Uerdingen endet die Vorbereitung nun endgültig. Am Sonntag startet der Ex-Bundesligist im Niederrheinpokal beim SV Rosellen in die Pflichtspielsaison. Der Gegner aus dem Fußballkreis Grevenbroich-Neuss spielt in der Kreisliga A, der KFC geht entsprechend als klarer Favorit in die Partie. Eine Woche später wird es dann auch in der Oberliga Niederrhein ernst: Am Samstag steht das erste Ligaspiel bei der Holzheimer SG an.

Im vereinseigenen Podcast Burgfunk 05 hat Trainer Julian Stöhr erklärt, dass das Pokalspiel durchaus die Rolle einer Generalprobe einnehmen kann. Dabei zog er auch den Vergleich zur Vorsaison. Damals habe er das letzte Testspiel gegen TuS Ennepetal nicht als Generalprobe gesehen. Diese Rolle habe vielmehr das anschließende Pokalspiel gegen Bergisch Born eingenommen. Der KFC gewann damals nur knapp mit 1:0 - und musste sich den Pflichtspielstart hart erarbeiten.

Auch diesmal könnte der Pokalauftritt ein wichtiger Gradmesser werden. „Im Endeffekt wird es darauf auch wieder so ein Stück weit hinauslaufen“, sagte Stöhr.

Startelf noch nicht festgelegt

Ob gegen Rosellen bereits genau jene Mannschaft beginnt, die auch eine Woche später in Holzheim auflaufen soll, ist aber offen. Stöhr will sich noch nicht festlegen. „Ob ich jetzt alle Jungs aufs Feld schicke, die dann auch eine Woche später in Holzheim spielen, das muss ich noch entscheiden“, meint der Trainer. Die Entscheidung hänge auch von den Spielern selbst ab.

Der Konkurrenzkampf bleibt also bis zum Pflichtspielstart hoch. Stöhr machte deutlich, dass sich jeder weiter empfehlen muss - im Training und im Pokalspiel. „Wenn sie jetzt gegen Rosellen nicht so gut spielen und schlecht trainieren, sind sie da sowieso raus, weil wir die Qualität haben, da nachzuschießen“, sagte der Trainer.

Das ist auch ein Hinweis auf die neue Breite im Uerdinger Kader. Der KFC will oben angreifen und hat seinen Kader entsprechend zusammengestellt. Für einzelne Spieler bedeutet das aber auch: Ein schwächerer Auftritt kann schnell Folgen haben.

Erst Rosellen, dann Holzheim

Gerade deshalb dürfte die Partie am Sonntag spannend werden. Für Rosellen ist es ein besonderes Spiel gegen einen großen Namen des Niederrhein-Fußballs. Für Uerdingen geht es darum, die Pflichtaufgabe seriös zu lösen und sich vor dem Ligastart keinen Fehltritt zu erlauben.

Der Auftakt bei der Holzheimer SG wartet bereits eine Woche später. Bis dahin kann das Pokalspiel für Stöhr noch einmal wichtige Hinweise liefern - nicht nur auf die Startelf, sondern auch auf die Spannung, mit der seine Mannschaft in diese Saison geht.