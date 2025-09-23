Pokalspiel gegen Fortuna Köln: Ein denkwürdiger Abend für Scherpenseel-Grotenrath

Kreis-A-Ligist Scherpenseel-Grotenrath unterliegt Regionalligist Fortuna Köln im FVM-Pokal mit 1:8. Markus Stumvoll trifft sehenswert für die Gastgeber.

Wenn ein Trainer nach einem Fußballspiel betont, dass das Ergebnis nur Nebensache ist, dann ist für gewöhnlich etwas Ungewöhnliches vorgefallen. Erst Recht, wenn dann noch sämtliche Spieler und Vereinsverantwortliche nach einer 1:8-Heimniederlage mit einem breiten Grinsen unterwegs sind.

So geschehen am Dienstagabend in Übach-Palenberg, genauer gesagt auf dem Kunstrasen des 1. FC Rheinland. Dort trug nämlich Kreis-A-Ligist Scherpenseel-Grotenrath seine Zweitrundenpartie im Mittelrheinpokal gegen den Regionalligisten Fortuna Köln aus. Verein und Mannschaft machten dort Werbung ein eigener Sache.

Es war alles angerichtet, der rund 50 Mann und Frau starke Tross hatte auf dem und rund um den Ausweichplatz ganze Arbeit geleistet. Aber natürlich waren die Gastgeber ein wenig angespannt, ob denn auch alles klappt. Um es vorwegzunehmen: Es hat alles geklappt. Rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden den Weg ins Stadion am Bucksberg.

Und natürlich gab es auch die eine oder andere Träumerei, dass es nach dem schon sensationellen Erstrundenerfolg gegen den Landesligisten FV Wiehl für die noch größere Überraschung reichen könnte. Aber dafür war der Klassenunterschied dann doch zu groß.

Fortuna-Trainer Matthias Mink schickte fünf Spieler von Beginn an aufs Feld, die auch am Wochenende beim 5:0 gegen Velbert in der Regionalliga zum Einsatz gekommen waren. Scherpenseels Trainer Björn Hilberath hatte seinerseits die Qual der Wahl, schließlich hätte wohl jeder gerne gegen die Profis auf dem Platz gestanden. Aber so oder so, jeder Spieler wird sich sicherlich an diese außergewöhnliche Partie erinnern.

Nicht zuletzt dank der Sondertrikots, die die Mannschaft in Eigenregie organisiert hatte. In schickem Schwarz-Gold kam das Team daher, die Brust zierte kein Sponsor, lediglich die Partie war darauf zu lesen. Ein Hauch von Champions League.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Der Viertligist schnürte den A-Ligisten 90 Minuten in der eigenen Hälfte ein und hatte reichlich Gelegenheiten, zweistellig zu treffen. „Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir nicht zweistellig verlieren und sogar ein Tor schießen, hätte ich das sofort unterschrieben“, gab Scherpenseels Abwehrspieler Dennis Kuhn zu Protokoll.

Und deswegen ist DAS Tor des Tages selbstredend das der Gastgeber. Es fiel in Minute 77. Nach einem Kölner Rückpass, den der Torwart mit den Händen aufnahm, entschied der Schiedsrichter auf Freistoß für Scherpenseel-Grotenrath. Der wurde zunächst geblockt und fiel Markus Stumvoll vor die Füße. „Es standen mindestens zehn Spieler vor mir. Der Chipball war die einzige Möglichkeit“, sagte der 39-jährige Stürmer. Klingt einfach, war es aber nicht. Stumvoll lupfte den Ball gefühlvoll und er senkte sich tatsächlich knapp unter der Latte ins Tor. Das 1:5 wurde frenetisch bejubelt und veranlasste die Fortuna-Fans, die 90 Minuten lang ohne Pause sangen, zum Lied: „Wir wollen keine Dorfvereine.“

Der Scherpenseeler Torschütze gab noch einen Einblick in die Partie: „Das war ultrahart, eine ganz andere Geschwindigkeit. Aber es hat einen Riesenspaß gemacht.“

Ebenfalls besonders: „Wir haben sehr gut verteidigt und es war klasse, dass wir das erste Tor erst so spät kassiert haben“, sagte Björn Hilberath nach dem Spiel. Bis zur 26. Minute stand die Null.

Der Vollständigkeit halber: Für Köln trafen Robin Afamefuna (26., 53.), Timo Bornemann (34., 49.), Adrian Stanilewicz (37.), Nicolas Westerhoff (80., 83.) und Salim Hadouchi (89.).

Scherpenseel-Urgestein und Co-Trainer Detlef Drews war ebenfalls glücklich nach dem Spiel: „Das war einfach toll.“ Hilberath ergänzte: „Das ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Es war eine unfassbar geile Atmosphäre.“ Das sah auch der Vereinsvorsitzende Carsten Kornetka so: „Das war ein Riesenevent für uns und ich denke, wir haben richtig was daraus gemacht.“ Es würde wohl kaum jemand widersprechen und daher ging ein Dank des Trainers „an den Vorstand und die vielen Helfer.“

Irgendwie waren alle dann nach dem Abpfiff auch ein bisschen froh, dass es vorbei war. Björn Hilberath sagte: „Morgen dürfen die Jungs bei FuPa und Kicker schauen und alles nochmal genießen. Ab Donnerstag gilt die volle Konzentration dann aber der Liga.“ Am Sonntag tritt seine Mannschaft in Brachelen an. Dort hat man noch etwas gutzumachen, verlor man doch in der ersten Runde des Kreispokals Ende August 3:5. In Brachelen ist am Sonntag das Ergebnis dann auch sicher keine Nebensache mehr.

