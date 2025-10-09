Pokalspiel gegen die Eintracht als Langzeit-Motivation

Auch nach neun Spielen ist die SG Wallenborn noch ungeschlagen. Dieses Kunststück ist keinem anderen Team in der Kreisliga A8 gelungen. Für Trainer Erik Menzel gibt es viele Faktoren, die zum aktuellen Erfolg (acht Siege/ein Remis) führen: „Unsere Neuzugänge haben alle direkt eingeschlagen. Patrick Phlepsen (kam vom TuS Ahbach, d. Red.), sein Bruder André (SV Roth-Kalenborn) und auch Jonas Koch (SG Kylltal-Birresborn) helfen uns weiter. Dadurch haben wir einen breiteren Kader, mit dem wir Verletzungen kompensieren können.“ Auch die Defensive trägt zur starken Form bei. In den bisherigen neun Spielen kassierte die SG nur sieben Tore.