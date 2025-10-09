Pokalspiel gegen die Eintracht als Langzeit-Motivation

Auch nach neun Spielen ist die SG Wallenborn noch ungeschlagen. Dieses Kunststück ist keinem anderen Team in der Kreisliga A8 gelungen. Für Trainer Erik Menzel gibt es viele Faktoren, die zum aktuellen Erfolg (acht Siege/ein Remis) führen: „Unsere Neuzugänge haben alle direkt eingeschlagen. Patrick Phlepsen (kam vom TuS Ahbach, d. Red.), sein Bruder André (SV Roth-Kalenborn) und auch Jonas Koch (SG Kylltal-Birresborn) helfen uns weiter. Dadurch haben wir einen breiteren Kader, mit dem wir Verletzungen kompensieren können.“ Auch die Defensive trägt zur starken Form bei. In den bisherigen neun Spielen kassierte die SG nur sieben Tore.
„Mit Thomas Schweisel, Jonas Koch und Eric Sausen haben wir drei ganz starke Innenverteidiger. Aber auch im defensiven Mittelfeld haben wir mit Spielern wie meinem Sohn Luca jemanden, der sehr laufstark gegen den Ball arbeitet. Es ist sehr schwer, gegen uns Chancen zu kreieren. Zudem nutzen wir unsere Chancen effektiv“, lobt der seit Sommer amtierende Trainer und betont: „Der bisherige Erfolg basiert auf einer insgesamt starken Teamleistung. Jeder hat seinen Anteil daran.“