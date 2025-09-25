Pokalspiel findet in Heusweiler statt

das letzte Spiel des Viertelfinals im Nordsaar-Pokal musste kurzfristig von Kutzhof nach Heusweiler verlegt werden. Auf dem rasenplatz in Kutzhof war ein Spiel unmöglich, deshalb wechselte man auf den Kunstrasen ins benachbarte Heusweiler. Anstoß ist wie ursprünglich vorgesehen um 19.00 Uhr am Zollstock in Heusweiler.