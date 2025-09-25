Pokalspiel findet in Heusweiler statt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das Viertelfinal-Pokalspiel des FC Kutzhof gegen den VfB Heusweiler wurde nach Heusweiler verlegt. – Foto: Hasselberg
das letzte Spiel des Viertelfinals im Nordsaar-Pokal musste kurzfristig von Kutzhof nach Heusweiler verlegt werden. Auf dem rasenplatz in Kutzhof war ein Spiel unmöglich, deshalb wechselte man auf den Kunstrasen ins benachbarte Heusweiler. Anstoß ist wie ursprünglich vorgesehen um 19.00 Uhr am Zollstock in Heusweiler.