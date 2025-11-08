Pokalspiel des SV Sonsbeck steuert auf Rekordkulisse zu

Am 16. November werden sich die Fußballmannschaften vom SV Sonsbeck und MSV Duisburg zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Jahre gegenüberstehen. Und für das Duell im Niederrheinpokal-Viertelfinale ist das Zuschauerinteresse riesengroß. Bis Mittwoch wurden schon 2000 Karten verkauft.

Der Drittliga-Tabellenführer hat zu den 500 Tickets, die der SVS zunächst nach Duisburg geschickt hatte, nochmals 500 Tickets angefordert. „Und auch die sind schon fast alle weg“, sagt Marc Lemkens, der Vorsitzende des Oberliga-Klubs, der das freundschaftliche Verhältnis mit den Zebras hervorhebt. Seit Sommer 2019 wurden im Willy-Lemkens-Sportpark drei Testspiele und ein Pokalduell gegen die Profi-Fußballer vom MSV ausgetragen. Es waren stets Highlights für die Gastgeber.

Testspiel, 21. Juni 2019 An dem Freitagabend gratulierten die Zebras dem SV Sonsbeck zum hundertjährigen Jubiläum. Duisburg war gerade aus der 2. Liga abgestiegen. Der Landesligist hielt vor 1980 Zuschauern lange gut mit. Leroy-Jacques Mickels gelang kurz vor der Pause das 1:0 (43.) für den Favoriten. Nach einer Ecke köpfte Yassin Ben Balla das 2:0 (58.). Tim Albutat sorgte mit seinem Treffer in der 72. Minute für die Entscheidung. Anschließend erhöhten Mickels (82./86.) und Sinan Karweina (85.) auf 6:0.

Nach dem Schlusspfiff traten die Mannschaften noch zu einem Elfmeterschießen an. Der SVS siegte mit 4:2. Keeper Jonas Grüntjens hielt drei Elfmeter.

Niederrheinpokal, 13. November 2021 2500 Anhänger sahen, wie der MSV mit einem glanzlosen 3:0-Erfolg ins Achtelfinale einzog. Es war wieder ein Duell zwischen einem Landesligisten und Drittligisten. Die Hausherren spielten selbstbewusst, in der ersten halben Stunde war kein Klassenunterschied zu erkennen.

Aziz Bouhaddouz sorgte schließlich vor einer Sonsbecker Rekordkulisse per Flugkopfball in der 37. Minute fürs 1:0. Orhan Ademi erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel (50.). Bouhaddouz stellte den Endstand her (77.).

Nach dem Schlusspfiff wurde viel über die Szene in der 25. Minute gesprochen, als Stefan Velkov den entwischten Klaus Keisers an der Strafraumgrenze nur mit einem Foul stoppen konnte. Der Schiri entschied aber auf Freistoß.

Testspiel, 26. Juni 2024 Der MSV reiste mit einem neuen Trainer an. Dietmar Hirsch sollte nach dem Abstieg aus der 3. Liga den Neuaufbau vollziehen. Vor 2400 Zuschauern unterlag der Oberligist 1:7. Luca Terfloth gelang der Ehentreffer. Die Gäste brachten die Elf von Heinrich Losing mit einem 4-3-3 System ordentlich ins Schwitzen.

Für die Duisburger trafen Gerrit Wegkamp (2), Steffen Meuer, Can Coskun, Franko Uzelac, Malek Fakhro sowie Tobias Fleckstein. Losing, der auf einige Stammkräfte verzichten musste, resümierte: „Vor allem aus personellen Gründen kann ich dem Spiel sportlich wenig Wert beimessen. Ich hätte mir lediglich mehr Gegenwehr gewünscht.“

Letzter Test im Juli

Testspiel, 6. Juli 2025 Bei Regenwetter wollten nur 900 Zuschauer den dritten freundschaftlichen Vergleich gegen den Drittliga-Aufsteiger miterleben. Der Außenseiter spielte in der ersten Viertelstunde munter mit, dann nahm der Druck der Zebras aber zu. Tim Heike brachte den MSV mit einem Doppelpack kurz vor Ende der ersten Hälfte auf die Gewinnerstraße.

Ben Schlicke köpfte zum 3:0 ein (51.). Steffen Meuer schob den Ball zum 4:0 ins Netz (61.). Jan-Simon Symalla erzielte mit einem Distanzschuss das 5:0 (65.). Meuer macht das halbe Dutzend voll (86.).