Pokalspiel des KFC Uerdingen findet in der Grotenburg statt

Trotzdem sind Julian Stöhr und seine Spieler froh, wenn es bald endlich losgeht mit den Pflichtspielen. „Endlich geht es dann wieder um Punkte. Das ist natürlich auch für den Kopf noch mal etwas anderes, denn die Testspiele ziehen sich dann schon, auch wenn wir die kommenden zwei Tests noch effektiv nutzen wollen“, sagte er in der vergangenen Woche im Anschluss an den Sieg in Obercastrop. Nach dem eindrucksvollen Erlebnis im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag gegen Ennepetal wartet noch ein Duell beim Osterather SV Meerbusch am Dienstag um 19 Uhr auf die Uerdinger. „Dort holen wir uns den letzten Schliff vor der Pokalpartie gegen den SSV Bergisch Born“, sagt Trainer Julian Stöhr.

Heimrechttausch im Niederrheinpokal

Genau dieses Pokalspiel ist nun zeitgenau terminiert – und auch der Spielort steht fest. Die Vereine haben sich darauf verständigt, das Heimrecht zu tauschen und das Spiel an der Grotenburg auszutragen, teilen die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ mit. Anstoß ist am Sonntag, 10. August, um 16 Uhr in der Grotenburg. Der Einlass beginnt ab 14.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft bereits Die Tickets für das Pokalspiel kosten acht (ermäßigt) beziehungsweise zwölf Euro, Kinder bis acht Jahren genießen freien Eintritt. Dauerkarten haben keine Gültigkeit für Pokalspiele, heißt es weiter.

Für Spieler und Trainerteam war der 3:1-Erfolg am Sonntag somit eine mehr als gelungene Probe für das erste Pflichtspiel am kommenden Sonntag.

Auch für den Oberliga-Auftakt gegen die SF Baumberg (Freitag, 15. August, 20 Uhr) soll es ab Sonntag Tickets im Vorverkauf geben. Das zweite Ligaspiel beim SV Sonsbeck wurde auf Samstag, 23. August, 16 Uhr, vorverlegt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch die Partie vom dritten Spieltag gegen den SV Biemenhorst verlegt werden müssen, da die Krefeld Ravens am Samstag, 30. August, ihr letztes Saisonspiel haben, teilen die „Freunde und Förderer“ mit.