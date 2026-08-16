 2026-08-13T12:20:01.944Z

Vereinsnachrichten

Pokalspiel der 2. Mannschaft in Scheppach wird vor Ort abgesagt

von Marc Hofacker · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser

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Bezirkspokal Franken
Pfedelbach II

Gestern, 18:00 Uhr
SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt
SGM Unterheimbach/Scheppach-AdolzfurtSGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach II
Abgesagt

Am Samstag, den 15. August 2026 um 18.00 Uhr sollte die 2. Mannschaft des TSV Pfedelbach in der 2. Pokalrunde bei der SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt spielen. Das Spiel wurde allerdings eine Stunde vor Anpfiff durch den Schiedsrichter abgesagt, da der Sportplatz in Scheppach aufgrund der langen Trockenperiode nicht bespielbar war.
Wann das Spiel nachgeholt wird steht noch nicht fest.