Pokalspiel der 2. Mannschaft in Scheppach neu terminiert!

Das am vergangenen Samstag abgesagte Pokalspiel unserer 2. Mannschaft in der 2. Pokalrunde bei der SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt wurde nun auf den Mittwoch, 09.09.2026, 19:00 Uhr neu angesetzt.

Zudem muss die SGM verbindlich bis Montag, 07.09.2026 mitteilen ob die der SGM zugeordneten Sportplätze in Scheppach, bzw. Unterheimbach bespielbar sind.

Sollte dies nicht der Fall sein wird das Heimrecht getauscht und das Spiel in Pfedelbach ausgetragen.