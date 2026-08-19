 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vereinsnachrichten

Pokalspiel der 2. Mannschaft in Scheppach neu terminiert!

von Marc Hofacker · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

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Bezirkspokal Franken
Pfedelbach II

Mi., 09.09.2026, 19:00 Uhr
SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt
SGM Unterheimbach/Scheppach-AdolzfurtSGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach II
19:00live

Das am vergangenen Samstag abgesagte Pokalspiel unserer 2. Mannschaft in der 2. Pokalrunde bei der SGM Unterheimbach/Scheppach-Adolzfurt wurde nun auf den Mittwoch, 09.09.2026, 19:00 Uhr neu angesetzt.
Zudem muss die SGM verbindlich bis Montag, 07.09.2026 mitteilen ob die der SGM zugeordneten Sportplätze in Scheppach, bzw. Unterheimbach bespielbar sind.
Sollte dies nicht der Fall sein wird das Heimrecht getauscht und das Spiel in Pfedelbach ausgetragen.