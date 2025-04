Pokalsieger werden im Mai gekürt

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

SV Seitzenhahn Gastgeber im Rheingau-Taunus: Im Rheingau-Taunus heißen die Semifinalpaarungen SV Walsdorf gegen SG Walluf und SG Orlen gegen SG Rauenthal/Martinsthal (beide 17. April, 20 Uhr). Das Finale steigt am 1. Mai (19.30 Uhr) im Rahmen des Endspieltags beim SV Seitzenhahn. An diesem Tag werden auch die Sieger bei C-, D.- und E-Junioren sowie bei den Alten Herren ermittelt.